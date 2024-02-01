У Харкові вручили нагороди загиблих нацгвардійців їхнім родинам

Ордени "За мужність" III ступеня 1 лютого вручили родичам загиблих військовослужбовців 5-ої Слобожанської бригади Нацгвардії. Державні нагороди родинам полеглих бійців з Харківщини передали керівники бригади.

З Пісочина на вручення ордену приїхала родина Ахріменків. Чоловік Олени Ахріменко загинув у березні 2023 року поблизу Кремінної.

Родина Сергія Ахріменка. Фото: Суспільне Харків

Підрозділ 39-річного Сергія Ахріменка тримав оборону в Серебрянському лісі, за два місяці вони знищили дві роти окупантів, два танки, відбили щонайменше 35 атак. Загинув стрілець внаслідок мінометного обстрілу: разом із побратимами він стримував черговий штурм окупантів, зазначили у бригаді.

На вручення ордену Олена приїхала із дітьми: 18-річним Максимом та 12-річною Діаною.

"Він був солдатом. Я не багато знаю про його службу. Він пішов служити 26 грудня, а 10 березня 2023 року його не стало. До повномасштабного вторгнення Сергій був будівельником. Це було його рішення, сперечатися було неможливо. Вирішив — пішов. Ця нагорода... Краще б її не було", — говорить дружина полеглого.

Родина Сергія Ахріменка. Фото: Суспільне Харків

"Я змирилася, життя продовжується, дітей треба ростити. Не падати духом: якщо мама паде духом, діти почнуть хвилюватися, тому продовжуємо жити", — каже Олена Ахріменко.

Вручення нагород родинам загиблих військових. Фото: Суспільне Харків

Більшість військових, яких нагородили орденами, загинули поблизу Лимана на Донеччині та Кремінної на Луганщині, розповів командир частини Дмитро Клодчик.

"Захід є важливим задля вшанування пам'яті цих героїв, вони віддали своє життя за незалежність нашої держави. А також це важливо для їхніх родин, вони мають розуміти, що вони не забуті ні державою, ні військовою частиною, де служили їхні рідні", — каже Клодчик.

Вручення нагород родинам загиблих військових. Фото: Суспільне Харків

За його словами, ще одним важливим аспектом вшанування бійців є перейменування вулиць на їхню честь.

"Я вважаю, що перейменування вулиць, де жили загиблі захисники, — це позитивний приклад. Особливо, якщо назва вулиці нині — такий собі анахронізм. Наприклад, вона названа на честь діяча, який не має стосунку до Харкова або до України, а є військові, які віддали своє життя за країну й він все життя прожив на цій вулиці", — розповів командир частини.

Вручення нагород родинам загиблих військових. Фото: Суспільне Харків

Наразі, говорить Дмитро Клодчик, вулиці Харкова не називали іменами полеглих нацгвардійців, але в бригаді готують подання на перейменування.

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