Керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак 1 лютого провів зустріч із представниками Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.

Про це посадовець повідомив у своєму Telegram-каналі.

Як зазначив Єрмак, у ході зустрічі був представлений список проблем. Сторони обговорили можливі шляхи вирішення ситуацій.

"Наступний крок — координаційна зустріч зі стейкхолдерами зі сторони держави для підготовки конкретних рішень, які будуть презентовані президенту Володимиру Зеленському", — розповів керівник ОП.

Окрім цього, посадовець наголосив, що "потрібно спільно виробити нову парадигму взаємодії держави та бізнесу, де успіх підприємців буде на першому місці".