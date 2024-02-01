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Єрмак зустрівся з підприємцями: представили список проблем, обговорили шляхи вирішення
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Єрмак зустрівся з підприємцями: представили список проблем, обговорили шляхи вирішення

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Єрмак зустрівся з підприємцями: представили список проблем, обговорили шляхи вирішення
Фото: Ковальчук Віктор/УНІАН

Керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак 1 лютого провів зустріч із представниками Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.

Про це посадовець повідомив у своєму Telegram-каналі.

Як зазначив Єрмак, у ході зустрічі був представлений список проблем. Сторони обговорили можливі шляхи вирішення ситуацій.

"Наступний крок — координаційна зустріч зі стейкхолдерами зі сторони держави для підготовки конкретних рішень, які будуть презентовані президенту Володимиру Зеленському", — розповів керівник ОП.

Окрім цього, посадовець наголосив, що "потрібно спільно виробити нову парадигму взаємодії держави та бізнесу, де успіх підприємців буде на першому місці".

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