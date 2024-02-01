На Куп'янщині відкрили підрозділ добровільної пожежної охорони

Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.

Команда базуватиметься у Ківшарівці, її забезпечили новим бойовим одягом та спорядженням, а на озброєнні у вогнеборців є пожежний автомобіль, який громада отримала від благодійників із Німеччини.

"В умовах війни це особливо важливо, адже громада перебуває у прифронтовій зоні і сильно потерпає від ворожих атак. Створення цього добровільного підрозділу дозволить оперативніше реагувати на пожежі та зберігати життя мешканців. Команда вогнеборців з Ківшарівки зможе значно допомогти професійним рятувальникам, дбаючи про пожежну безпеку не лише у своєму селищі, але й у сусідньому, Куп'янську-Вузловому", — сказано у повідомленні.