Останні новини Харкова та Харківської області за 2 лютого 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.
В екопарку відремонтували вольєри для приматів та повернули з евакуації зелених мартишок
"Черговими щасливчиками, які повернулися до свого власного дому, стали зелені мартишки. Цим вихідцям зі Східної Африки для комфортного життя потрібні спеціальні умови, тому вони дуже раді повернутися до свого відновленого павільйону. Як і увесь Екопарк, він серйозно постраждав від обстрілів, проте ми його ретельно реконструювали, залагодили всі ушкодження, вставили нове скло та обладнали всім необхідним для того, щоб цим мавпам жилося тут зручно та приємно", — повідомили в екопарку.
Куп'янський район був під ударами РФ: дані прокуратури
За даними облпрокуратури, 2 лютого близько 14:50 військовослужбовці РФ обстріляли. Вільхуватку, попередньо, КАБ-500: пошкоджене складські приміщення місцевого агропідприємства. Крім того, росіяни обстріляли з артилерії Кіндрашівку.
Як працює на Харківщині перший мобільний аптечний пункт
Мобільна аптека приїхала до деокупованого Волохового Яру на Балаклійщині — репортаж Суспільне Харків
На Куп'янщині відкрили підрозділ добровільної пожежної охорони
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
Команда базуватиметься у Ківшарівці, її забезпечили новим бойовим одягом та спорядженням, а на озброєнні у вогнеборців є пожежний автомобіль, який громада отримала від благодійників із Німеччини.
"В умовах війни це особливо важливо, адже громада перебуває у прифронтовій зоні і сильно потерпає від ворожих атак. Створення цього добровільного підрозділу дозволить оперативніше реагувати на пожежі та зберігати життя мешканців. Команда вогнеборців з Ківшарівки зможе значно допомогти професійним рятувальникам, дбаючи про пожежну безпеку не лише у своєму селищі, але й у сусідньому, Куп'янську-Вузловому", — сказано у повідомленні.
Вечірнє зведення Генштабу
На Слобожанському напрямку Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Потихонове зазнали авіаударів, повідомили у Генштабі ЗСУ.
"На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито чотири атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка, Табаївка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області", — сказано у повідомленні.
Погода 3 лютого у Харкові та області
- Хмарно з проясненнями;
- Вночі без істотних опадів, вдень опади — сніг, мокрий сніг, місцями з дощем. Вдень слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу, слабка хуртовина;
- На дорогах місцями ожеледиця;
- Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 0-5 ° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.
У "Металіста 1925" з'явилася жіноча команда з регбі
Про це пресслужба клубу повідомила 2 лютого.
"Дівчата на чолі з головним тренером команди Сергієм Гарькавим є базовим колективом для дівочої збірної України з цього виду спорту. Виступи у чемпіонаті України з регбі-7 для "Металіста 1925" розпочнуться у березні", — сказано у повідомленні.
Ситуація на Куп'янському напрямку
Армія РФ не зменшує угруповання на Лимано-Куп'янському напрямку і продовжує утримувати там 57 тис. військових, 40 тис. з яких — на Куп'янщині, сказав в етері телемарафону начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Євлаш.
За його словами, на Куп'янському напрямку росіяни мають 500 танків, 650 бойових броньованих машин, 430 артилерійських систем та понад 150 РСЗВ.
На Харківщині 296 підприємців отримали кошти в межах програми "єРобота"
Про це повідомила пресслужба обладміністрації.
"Бізнес-плани подали 777 підприємців. З них 296 отримали позитивні рішення від профільних комісій, а 182 вже отримали кошти на створення власної справи. Загальна сума сягнула майже 70 мільйонів гривень. Від початку поточного року до обласної служби зайнятості вже надійшло 47 бізнес-планів, з яких 22 отримали схвальне рішення", — сказано у повідомленні.
Вибухотехніки поліції знешкодили бойові частини російської ракети Х-32 та безпілотника "Герань-2", збитих над Харківщиною
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
"Вибухотехнічна група виявила у полі її передню бойову частину, яка була у деформованому стані. З дотриманням заходів безпеки ми провели підготовчі роботи та вивезли її на підривний майданчик та знищили", — процитувала пресслужба вибухотехніка поліції Юрія Панішева.
Фельдшеру з Великого Бурлука повідомили про підозру
Про це повідомила пресслужба облпрокуратури.
"Під час окупації збройними силами РФ населеного пункту чоловік публічно радів приходу РФ і стверджував, що "Росія тут назавжди". Також колаборант закликав своїх колег співпрацювати із загарбниками. Підозрюваний зазначив, що не допустить до роботи тих фельдшерів, які не погодяться співпрацювати із російською владою та не подадуть документи для майбутнього працевлаштування у новоствореному фельдшерському підрозділі окупаційної адміністрації держави-агресора", — сказано у повідомленні.
Чоловіка планують оголосити у розшук.
Трамвай №3 тимчасово змінить маршрут 5 лютого
Рух трамваїв на вул. Полтавський Шлях, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола "Залютине", припинять з 10:00 до 16:00 5 лютого, повідомила пресслужба міської ради.
"Це пов'язано з ремонтом трамвайної колії", — сказано у повідомленні.
На цей час трамвай №3 курсуватиме так:
- розворотне коло "Новожанове" — вул. Москалівська — вул. Гольдбергівська — пров. Рибасівський — вул. Греківська — вул. Університетська — пл. Павлівська — пл. Сергіївська — вул. Полтавський Шлях — вул. Євгена Котляра — розворотне коло "Південний вокзал".
День бабака на Харківщині
Дивіться, як Тимко віщував весну
У Старовірівській громаді перейменували вулиць і провулків
30 січня на сесії сільської ради Старовірівки прийняли рішення перейменувати 41 вулицю і провулок у 15 селах, повідомили у громаді.
Суд лишив під вартою ексначальника СБУ Харківської області Романа Дудіна
2 лютого Шевченківський райсуд Києва розглянув клопотання про зміну запобіжного заходу для колишнього начальника СБУ у Харківській області Романа Дудіна, якого обвинувачують у держзраді.
Про хід і результати засідання розповів Суспільне Харків адвокат Олександр Кожевніков.
"Ми просили змінити на будь-який, не пов'язаний із триманням під вартою. Суд відхилив наше клопотання й залишив Романа під вартою, навіть не звернувши уваги докази невинуватості", — каже Кожевніков.
"Намагався захопити Харків". Кримчанина, який вчився на Харківщині, підозрюють у службі в морській піхоті РФ
27-річному уродженцю Криму повідомили про підозру за фактом добровільної участі в збройних формуваннях Росії. За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення він воював у Харківській та Херсонській областях.
Про це повідомили пресслужба облпрокуратури та речник Служби безпеки Харківщини Владислав Абдула.
У Золочівській громаді встановлюють нову водонапірну вежу
У селі в Малорогозянському старостинському окрузі встановлюють нову водонапірну башту.
Про це повідомив голова громади Віктор Коваленко.
"Залізо було настільки зношене, що неможливо було виконувати зварювальні роботи", — зазначив Коваленко.
До війни в селі жили 426 людей, зараз там — 338 жителів, у тому числі переселенці. в тому числі, переселенці.
День Бабака на Харківщині: Тимко ІІІ дав прогноз на весну-2024
Бабак Тимко віщує, що весна у 2024 році настане за шість тижнів. Він не побачив тіні.
Бабак удвадцяте дав прогноз 2 лютого на біостанції в селі Гайдари, повідомила кореспондентка Суспільне Харків.
"Тимко каже, що досить з нас вже нестабільної весни. Що весна може бути тільки українською, тож чекаємо через 6 тижнів нашу українську теплу весну", — "переклала" віщування донька померлого хранителя традиції Дня бабака і начальника біостанції Віктора Токарського Надія Токарська.
Маєток ексмера Харкова пограбували під час окупації Вовчанської громади — прокуратура
Прокурори повідомила про підозру чотирьом військовим РФ та чотирьом жителям Вовчанська, серед яких — засуджений за держзраду "Чиж". За даними слідства, під час окупації громади підозрювані пограбували маєток ексмера Харкова.
Про це 2 лютого повідомили пресслужби обласної прокуратури та поліції Харківщини. "У березні 2022 року підозрювані приїхали до будинку ексмера Харкова в окупованій Бугаївці Вовчанської громади. У маєтку на той момент перебували два охоронці, тож зловмисники почали вимагати всі автівки та майно сім’ї, погрожуючи вогнепальною зброєю. Вони забрали два прогулянкових судна, мотоцикл, два причепи до нього та побутову техніку", — сказано в повідомленні. За даними Офісу генпрокурора, йдеться про оселю Михайла Добкіна.
По газопереробному підприємству в селі на Ізюмщині двічі вдарили Shahed вночі 2 лютого
На територію Шебелинського відділення з переробки газового конденсату і нафти двічі влучили безпілотники Shahed вночі 2 лютого.
Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
"Влучили в двоповерхову будівлю на території. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, витоку палива немає", — сказано в повідомленні.
Авто в оренду, понад мільйон зарплати та 10 мільйонів позики: Ігор Терехов опублікував декларацію за 2022 рік
За день до закінчення терміну подання декларацій за 2022 рік свою оприлюднив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Скільки у 2022 році заробив та чим володів Ігор Терехов — у матеріалі.
Двох людей врятували з пожежі у Харкові ввечері 1 лютого
О 19:57 1 лютого сталась побутова пожежа у квартирі на верхньому поверсі багатоповерхівки на вулиці Велика Панасівська у Харкові. Із задимленої зони врятували двох людей, ще девʼять евакуювали.
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
"Спостерігалось інтенсивне полум’яне горіння і сильне задимлення. О 20:50 розповсюдження вогню вдалось локалізувати, о 00:08 його ліквідували повністю. Жертв та постраждалих вдалось уникнути. Причина виникнення загоряння встановлюється", — йдеться в повідомленні.
Обстріли Харківщини: дані ОВА
Артилерійських та мінометних обстрілів РФ зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини, зокрема, Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
- Близько 02:30 2 лютого в Ізюмському районі зафіксували влучання російського БПЛА. Попередньо — без поранених;
- 1 лютого об 11:00 у Вовчанську внаслідок артилерійського обстрілу РФ пошкоджені щонайменше чотири приватні будинки, господарчі будівлі, гаражі;
- О 12:55 внаслідок ударів трьома КАБами у Вільхуватці Куп'янського району знищено будівлі та споруди агропідприємства, пошкоджено девʼять приватних домоволодінь, лінії електромереж. Постраждалих немає.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 2 лютого
- Авіаційних ударів за добу зазнали Вовчанськ, Вільхуватка, Колодязне, Синьківка, Піщане Харківської області;
- В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп'янському напрямку відбили пʼять атак росіян біля Іванівки.
Прогноз на 2 лютого на Харківщині: дані гідрометеоцентра
- Хмарно з проясненнями;
- Невеликий сніг, мокрий сніг. Слабке налипання мокрого снігу, слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця;
- Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с;
- Температура повітря в області: протягом доби від 2° морозу до 3° тепла;
- Температура повітря у Харкові: протягом доби 0-2° тепла.