В ЗСУ вперше почали видавати жіночу військову форму — Міноборони

Військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, які виготовлені з врахуванням жіночих антропометричних параметрів.

Про це повідомили в Telegram-каналі Міністерства оборони.

"У нову форму внесли конструктивні елементи, що дозволяють жінкам-військовослужбовцям почуватися комфортно під час виконання завдань в польових умовах і пунктах дислокації", — мовиться у повідомленні.

У відомстві вказали, що костюми виготовляють у розмірах від 40 до 64, зрості від 146 до 188 сантиметрів та у двох повнотних групах: II та III.

Моделі розробляв відповідний підрозділ ЗСУ — разом з громадськими організаціями та українськими виробниками. Вони проходили військово-дослідні випробування в одній з військових частин.

Заступниця глави МО Наталія Калмикова зазначила, що над розробкою та впровадженням форми для жінок працювало дуже багато людей.

"Сьогодні маємо результат, і це дуже важливо. Адже в українській армії нині служать десятки тисяч жінок. З них — близько 5 тисяч нині на передовій. Їхня кількість лише зростатиме. Вже зараз ми бачимо дедалі більшу зацікавленість жінок в залученні до ЗСУ на добровільній основі. Наше завдання — створити гідні умови для їхньої служби", — наголосила посадовиця.

У міністерстві додали, що наразі сформовано та надано до "Агенції оборонних закупівель" заявку на закупівлю у 2024 році 65 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів та 100 тисяч комплектів жіночої білизни.

"У січні 2024 року оголошено тендери на закупівлі цих товарів. 50 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів вже почали постачати у війська", — підсумували у відомстві.