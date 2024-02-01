Пологовий будинок №1 у Харкові відремонтували після авіаудару

Ремонт пологового будинку у Харкові, який зазнав пошкоджень після авіаудару у березні 2022 року, тривав понад п'ять місяців. Гроші на відновлення виділила Міжнародна організація з міграції.

Про це повідомив директор міського департаменту охорони здоров'я Ігор Кулик.

"У пологовому будинку відновили дах — це більш як 800 квадратних метрів. Також поремонтували шість груп вхідних дверей, 150 вікон, більш як 100 палатних дверей", — сказав він.

Внаслідок авіаудару, окрім пошкоджень даху, вікон і приміщень, зникло опалення, розповідає директор пологового будинку №1 Євген Благовещенський.

Відкриття ремонтованого пологового будинку №1 у Харкові, 1 лютого 2024 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

"Перебувати вагітним жінкам, породіллям та новонародженим тут було не тільки небезпечно, а зовсім неможливо, бо у березні 2022 року був мінус на вулиці", — говорить директор.

У підвалі пологового будинку облаштували укриття для пацієнток та працівників лікарні, воно розраховане на 100 людей, каже Благовещенський.

Відкриття ремонтованого пологового будинку №1 у Харкові, 1 лютого 2024 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

До повномасштабної війни у цьому пологовому будинку приймали від 100 до 130 пологів у місяць, розказує операційна сестра Тетяна Григорьєва: "Це Павлове поле — це такий район, де дуже багато породіль, вагітних жінок, які згадують наш заклад та хочуть, щоб ми відновилися та працювали".

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