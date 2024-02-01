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Українське держпідприємство зазнало кібератаки: уражено понад 2 000 комп'ютерів
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Українське держпідприємство зазнало кібератаки: уражено понад 2 000 комп'ютерів

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Українське держпідприємство зазнало кібератаки: уражено понад 2 000 комп'ютерів
Ілюстративне фото: Getty Images

Одне з державних підприємств України постраждало від кібератаки, внаслідок якої було уражено понад 2 000 комп'ютерів.

Про це повідомили у пресслужбі Держспецзв'язку.

"Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA надала практичну допомогу державному підприємству. Комп'ютери компанії зазнали масового ураження шкідливою програмою DIRTYMOE (PURPLEFOX), що надає віддалений доступ до пристроїв", — мовиться у повідомленні.

Фахівці провели дослідження отриманих зразків шкідливих програм, встановили особливості функціонування інфраструктури керуючих серверів і виявили більше ніж 2 000 уражених комп'ютерів в українському сегменті мережі Інтернет.

Вказали, що описана активність відстежується за ідентифікатором UAC-0027.

"У випадку експлуатації комп'ютерів під управлінням застарілих ОС для зменшення потенційної поверхні атаки рекомендується виокремити певні комп'ютери (за допомогою VLAN, фізичної сегментації) до окремих мережевих сегментів з обов'язковою фільтрацією як вхідних, так і вихідних інформаційних потоків.", — додали у Держспецзв'язку.

30 січня у Міністерстві аграрної політики та продовольства заявили про те, що на офіційний сайт відомства хакери здійснили кібератаку.

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