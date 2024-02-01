Смерть дитини в лікарні: медики роблять дослідження, поліція проводить перевірку

У Житомирському районному управлінні поліції проводять перевірку за фактом смерті півторарічної дівчинки в житомирській дитячій міській лікарні. Ангеліна Тимощук померла 24 січня. Медики проводять патологоанатомічні дослідження, попередній висновок — свинячий грип із пневмонією. Ситуацію досліджували кореспонденти Суспільного Житомир.

Юлія Люшненко, тітка померлої дівчинки, розповіла Суспільному, що 23 січня швидка привезла однорічну Ангеліну Тимощук до реанімаційного відділення Житомирської міської дитячої лікарні із діагнозом несправжній круп. За день до цього у дитини були симптоми застуди, і її мама звернулася до педіатра. Однак родина не встигла на прийом до лікаря — в Ангеліни підвищилася температура, і її мама викликала швидку.

"Швидка приїхала, почала надавати екстрену медичну допомогу, поставили діагноз несправжній круп. Забрали дитину і терміново везли в міську дитячу лікарню імені Башека. Швидка сказала, що це тяжкий випадок. Вони зателефонували одразу до реанімації в лікарні, щоб готували реанімацію для дитини", — розповіла тітка дівчинки Юлія Люшненко.

З її слів, у реанімаційному відділенні дитину обстежили, але до вечора того дня не призначали лікування. Коли розпочалася повітряна тривога, мамі з дівчинкою сказали пройти в укриття.

"Дитину згребли і потягнули з четвертого поверху на низ через вулицю в підвал. У підвалі також була неприємна ситуація для матері. Вона роздягала дитину і випадково зняла катетер. І вони почали: "Що ви за мати? Як так може бути?". Почали негативно висловлювати свої емоції. Далі вони і не ставили того катетера, ліки дитині не надходили в той момент. Коли закінчилася тривога знову дитину понесли в реанімаційне відділення. І тільки о 10 годині почали надавати кисень у легені", — сказала Юлія Люшненко.

Тітка дівчинки Юлія Люшненко. Житомир, 1 лютого 2024 року. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

Зранку 24 січня лікарка обстежила дитину. Після обіду дівчинці стало важче дихати. Мама Ангеліни покликала лікарів по допомогу, після чого дівчинку відправили до реанімації.

"Вони виходять і кажуть: "У нас для вас невтішні новини. Ми втратили вашу дитину". Це дуже великий біль для матері, для всіх нас. Взагалі, як можна дитину втратити за півтора дня? Дитина не хворіла довго, дитина привита, всі щеплення в неї є: і від грипу, і все", — сказала тітка померлої дитини.

Причина смерті — свинячий грип із пневмонією, розповіла Юлія Люшненко. За словами жінки, родина не знає, чим лікували дитину. Історії хвороби Ангеліни не отримували.

Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

Медичний директор міської лікарні №2 Віктор Помирляну розповів Суспільному, що родина може отримати повну історію хвороби, звернувшись до медичного закладу. За його словами, у лікарні чекають висновків патологоанатомічного дослідження.

"Наразі ми очікуємо остаточних результатів патологоанатомічного дослідження. Після яких буде створена медична рада по розбору даного випадку щодо оцінки якості надання медичної допомоги. І в подальшому даний випадок також буде розбиратися на клініко-експертній комісії Департаменту охорони здоров’я при Житомирській обласній військовій адміністрації", — розповів Віктор Помирляну.

Медичний директор міської лікарні №2 Віктор Помирляну. Житомир, 1 лютого 2024 року. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

За словами Андрія Васяновича, завідувача відділення дитячої патології Житомирського обласного патологоанатомічного бюро, дослідження ще тривають.

"У даному випадку дослідження ще тривають. Результати будуть пізніше. Попередній там – грип H1N1", — сказав завідувач відділення дитячої патології Андрій Васянович.

Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

Скарг від родини на неналежне виконання лікарями своїх обов’язків до поліції не надходило, сказала інспекторка з комунікації Житомирського районного управління поліції Марина Вітвіцька.

Інспекторка з комунікації Житомирського районного управління поліції Марина Вітвіцька. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

"Сьогодні у ході моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили допис у одній із соцмереж і самі ініціювали перевірку за цим фактом. Нині встановлюються всі обставини події для прийняття законного рішення", — прокоментувала Марина Вітвіцька.

Ангеліна Тимощук. Фото надала Юлія Люшненко

Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube