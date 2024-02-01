В одному з медзакладів Дніпропетровщини лікують поранених бійців Збройних сил України. Під час боїв на Донеччині військового з позивним "Фізрук" поранило уламками дрону-камікадзе. На Дмитра війська РФ скинули снаряд з БпЛА. У чоловіків численні поранення кінцівок, контузії та травми голови.

З пораненнями грудної клітки, спини та рук в одному з медзакладів Дніпропетровщини лікується 36-річний військовий Богдан з позивним "Фізрук". До повномасштабної війни працював футбольним тренером, навчав дітей. З лютого 2022 року доєднався до 108 бригади ТрО.

Богдан "Фізрук". Фото: Суспільне Дніпро

Останній місяць воював на Донеччині. Каже, минулого тижня вранці штурмували позиції РФ коли російські війська вдарили дронами-камікадзе.

"І я вже бачу що все він вже мене обрав. І почав пікірувати на мене і я згадав як стояти на воротах у футболі. При самому падінні я стрибнув у сторону і це мене врятувало", — розказав він.

Поранення, які отримав Богдан після влучання БпЛА. Фото: Суспільне Дніпро

Вибуховою хвилею його відкинуло вбік, розповідає Богдан. Поранення відразу й не відчув. Його побратиму пощастило менше, каже військовий. Після влучання російського дрона тому ампутували кінцівку.

"Турнікети то дві години, більше не можна. Треба було тампонувати, але там такі рани. Попускали, то п'ять з половиною годин боролися за його ноги, тільки попустимо — кров пішла, треба заново закривати, тампонувати", — розказав чоловік.

Фото: з особистого архіву Богдана

Після травм живота та ніг в тому ж медзакладі лікують й військового Дмитра. Каже, у 2014-му понад рік воював у АТО, а з перших днів повномасштабного вторгнення РФ знову пішов на фронт. Поранення отримав поблизу Авдіївки, коли російські військові скинули на нього снаряд з дрона.

"В мене у ногах два уламки. Ще один будуть витягувати, той що дуже глибоко зайшов. І один в животі витягнули уламок", — розповів військовий.

Дмитро. Фото: Суспільне Дніпро

Першу домедичну допомогу, каже Дмитро, йому надав військовий, який був з ним разом на позиціях. Одразу затягнув на його поранених кінцівках турнікети.

"Але я зрозумів що з ними я не можу рухатись, і я їх сам зняв. Щоб перейти до більш надійного місця укриття, а потім наклали, щоб трохи зупинити кровотечу", — сказав Дмитро.

Поранення, які отримав Дмитро. Фото: Суспільне Дніпро

Понад 80% поранених військових у медзакладі — з травмами від влучань дронів-камікадзе, каже хірургиня Юлія. Розповідає, обох військових також лікують від контузії.

"Ми лікуємо цих хворих місцево. Робимо перев’язки, проводимо антибактеріальну терапію та супутні хвороби лікуємо. Через те, що майже у всіх є струс головного мозку, акубаротравма", — розповіла лікарка.

Лікарка-хірургиня Юлія. Фото: Суспільне Дніпро

За словами лікарки, наразі обидва пацієнти в стабільному стані. Попереду на них чекає реабілітація в інших медичних закладах. Військові кажуть, після лікування планують повернутися на фронт.

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