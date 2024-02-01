У Сумах судять за ухилення від призову

У Зарічному суді Сум розглядають 9 справ про ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Від початку вторгнення вироки оголошені по двох таких справах, це 3 роки позбавлення волі. Жоден не набрав законної сили.

У Сумському Зарічному суді розглядають справу про ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Обвинувачений – мешканець Сум 1983 року народження. Згідно з матеріалами справи, він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Але, отримавши бойову повістку про явку до ТЦК з речами, до центру комплектування він не прийшов. Прокурор надає суду письмові докази по справі, серед яких і бойова повістка, яка зберігалася в обвинуваченого вдома.

Фото: Суспільне Суми

Прокурор Наталія Акуленко зазначає, про що йшлося в повістці: "Повістка 15.05.2023. Наказую вам на 11 годину з’явитися за адресою: м.Суми, вул.Г.Кондратьєва, 157. Мати документи та речі, вказані на звороті повістки. За неявку у вказаний строк ви будете притягнуті до відповідальності за законом. При явці мати паспорт та військовий квиток, повістку. Речовий мішок для особистих речей, кухоль, ложку, рушник та туалетне приладдя та харчі на добу".

Серед наданих документів - список військовозобов’язаних на відряджання до військової частини, до якого входив обвинувачений. Але не з’явився і про причини не повідомив. У тому ж місяці Сумський міський ТЦК заявив про кримінальне правопорушення з боку громадянина. На наступному засіданні по цій справі слухатимуть свідків.

На сьогодні у Сумському Зарічному суді розглядають 9 справ про ухилення від призову. Від початку вторгнення два процеси завершені.

Ірина Ханюкова-Липова, заступниця керівника апарату Зарічного районного суду м.Суми повідомила:

"У серпні 2023 року 34-річного чоловіка визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, та призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі, з іспитовим строком тривалістю 1 рік. Наразі вирок не набрав законної сили, у зв'язку з поданням прокурором апеляційної скарги. 11 січня 2024 року судом було проголошено вирок ще одному сумчанину, якого також визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, та призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі. На даний час вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку"

За ухилення від призову під час мобілізації передбачено позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

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