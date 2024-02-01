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"У чотири ранку виходжу": як живуть мешканці села на Сумщині без громадського транспорту
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"У чотири ранку виходжу": як живуть мешканці села на Сумщині без громадського транспорту

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Жителі села Чернеччина, Краснопільської громади на Сумщині не мають автобусного сполучення з містом. Транспорт, який до весни 22-го року кілька разів на день курсував за маршрутом "Чернеччина – Суми", скасували. Люди майже два роки ходять пішки в сусіднє село, аби доїхати до обласного центру.

Жителі села Чернеччина ходять в сусіднє село Самотоївка, аби сісти на автобус до Сум. Місцева жителька Галина Бабченко працює в обласному центрі. Жінка розповідає: 5 кілометрів пішки, в Самотоївку, доводиться ходити щодня.

"У чотири ранку виходжу": як живуть мешканці Чернеччини на Сумщині без громадського транспорту
Фото: Суспільне Суми

"Встаю вранці, в три години. В чотири виходжу, щоб дійти до Самотоївки – дві години, і назад так само. Гарно, якщо їде хто, підвезе. А як ні, ідеш помаленьку, поки додому дійдеш. І це ж не одна я, нас дуже багато. Писарівка он де, у нас по Краснопіллю їздять скрізь маршрутки, до нас нема нічого. Чим ми так проштрафились?", — говорить жінка.

Пані Наталія понад 40 років працює в місцевому ліцеї. Відсутність автобуса, каже, ускладнює роботу як колегам, так і їй особисто.

"У чотири ранку виходжу": як живуть мешканці Чернеччини на Сумщині без громадського транспорту
Наталія Семикопенко. Фото: Суспільне Суми

"До нас приїздять вчителі з інших сіл: з Глибного, із Краснопілля. Чим добиратися? Ми ж працюємо. Війна, бомби летять, дрижить земля, вікна дрижать – ми працюємо, як і всі люди. Моя особиста проблема – мої діти в Сумах зараз, мої сини. Я без них не можу, я живу сама довгі роки. Я плачу гроші великі й малі, дякую, хто мене довозить. Це така проблема, це вже просто сердечний біль страшний, повірте мені", — говорить жінка.

До весни 2022 року автобус із Чернеччини в Суми курсував 5 разів на день, кажуть місцеві жителі. Нині два рази на тиждень в село їздить соціальний автобус від благодійної організації "Проліска". Везе людей в Самотоївку та Краснопілля. Але тим, хто щодня зранку має бути в Сумах, цей варіант не підходить, каже місцевий житель Сергій Вінніченко. Додає, за допомогою у жителі Чернеччини зверталися неодноразово.

"У чотири ранку виходжу": як живуть мешканці Чернеччини на Сумщині без громадського транспорту
Сергій Вінніченко. Фото: Суспільне Суми

"І їздили в Сумську обласну адміністрацію і збирали підписи людей, море підписів було. Відвезли туди, в Суми ж. І ніхто нічого не робить, ніхто нічого не допомагає", — говорить чоловік.

Староста села Чернеччина Оксана Чернова каже: роблять усе можливе, аби автобус, який возитиме людей до Сум знову повернули. Однак перевізників поки не знайшли.

"За ці два роки ми використали всі можливості і надможливості. Пустили пробний рейс – він себе не виправдав. Провели перемовини з усіма. Старостат не є замовником автомобільних перевезень. Військова адміністрація уповноважила Краснопільську селищну раду вийти на тендер. На тендери ні один з перевізників з усієї Сумської області, хто б то не був, навіть з Харківських перевізників запрошували - ні один перевізник не вийшов на цей тендер. Через те, що немає пасажиропотоку", — говорить староста села Оксана Чернова.

"У чотири ранку виходжу": як живуть мешканці Чернеччини на Сумщині без громадського транспорту
Оксана Чернова. Фото: Суспільне Суми

Заступниця начальника Сумської обласної військової адміністрації Марія Зонова каже: з початку повномасштабної війни кількість перевізників в області скоротилась втричі: "Причини, звичайно, зрозумілі: це і обстріли, і відсутність транспортних засобів, і відсутність водіїв. Тобто, тут цілий комплекс причин і ще одна з причин – це фінансово-економічна складова. Тому що, для того, щоб маршрут їздив регулярно, він має бути принаймні не збитковим".

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