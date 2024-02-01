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У Житомирі попрощалися з двома загиблими військовими — Павлом Шевчуком та Дмитром Гоноховим
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У Житомирі попрощалися з двома загиблими військовими — Павлом Шевчуком та Дмитром Гоноховим

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У Житомирі попрощалися з двома загиблими військовими — Павлом Шевчуком та Дмитром Гоноховим
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1 лютого у Житомирі попрощалися з двома загиблими військовими — 22-річним Павлом Шевчуком та 43-річним Дмитром Гоноховим, які загинули захищаючи Україну.

Про це інформує пресслужба Житомирської міської ради у Telegram.

У повідомленні йдеться, що Павло Шевчук народився на Рівненщині, але в дитинстві разом з родиною переїхав до Житомира. Закінчив школу №16 і вступив до Житомирського технологічного коледжу. Працював у приватному бізнесі, а також цікавився вивченням мов, програмуванням та любив подорожувати.

З липня 2022 року Павло добровільно приєднався до Збройних Сил України і служив в одному з загонів Державної прикордонної служби. У боях за Україну на Донеччині він отримав поранення, несумісні з життям. Помер Павло Шевчук 24 січня 2024 року.

Дмитро Гонохов народився у Житомирі і навчався в ліцеї №22, а потім у профтехліцеї №6. Працював у сфері приватного бізнесу, любив читати і малювати, а також цікавився програмуванням.

З початку повномасштабного вторгнення, Дмитро добровільно приєднався до Збройних Сил України. Брав участь у захисті північних та східних регіонів України. Під час контрнаступальних дій на Запоріжжі, він отримав поранення внаслідок артобстрілу, несумісні з життям. Помер Дмитро Гонохов 25 січня 2024 року.

Вічна слава та світла пам'ять нашому Герою.

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