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Хокейний клуб "Сумчанка" стартує на чемпіонаті України з індорхокею
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Хокейний клуб "Сумчанка" стартує на чемпіонаті України з індорхокею

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Сьогодні вихованки сумського хокейного клубу "Сумчанка" стартують у турі чемпіонату України з індорхокею. Тиждень тому спортсменки брали участь у чемпіонаті світу з хокею 5S.

Про це повідомив тренер команди Євген Бондаренко.

Євген Бондаренко входить до тренерського штабу національних збірних з хокею та траві та хокею 5S. Говорить, брати участь у трьох видах спорту і все це за три тижні – задача не проста: два тижні тому хокеїстки брали участь у Олімпійському відборі з хокею на траві. Тиждень тому — у чемпіонаті світу з хокею 5S.

Хокейний клуб "Сумчанка" стартує на чемпіонаті України з індорхокею
Фото: Суспільне Суми

"Надскладно. На межі неможливого. По перше перехід між різними видами спорту. Температурні режими – у нас "мінус", там де був хокей (це Валенсія) там +10, Оман це вже +30", — говорить тренер Євген Бондаренко.

"Дівчата супер молодці. Я думаю, що ті, хто мав можливість подивитися ці матчі, вони оцінили наш дух, наш український дух. Вони грали, як завжди, як завжди наші дівчата грають не тільки за себе, не тільки за сумчан, за всю Україну, і за тих хлопців, які зараз боронять і гинуть за нас", — додає тренер "Сумчанки".

Хокейний клуб "Сумчанка" стартує на чемпіонаті України з індорхокею
Фото: Суспільне Суми

Виступи такого рівня стали дебютними для гравчині Карини Леонової. І якщо на олімпійському відборі Карині відзначиться не вдалося, то на чемпіонаті світу з хокею 5S з десятьма голами вона стала кращою бомбардиркою в команді України.

"Я грала вперше на такому рівні. Тому для мене це щось нове. Щодо 5S – то це також для нас були перші змагання такого класу, перший чемпіонат світу. Досвід. Для нас він точно був. Далі буде краще", — говорить Карина Леонова.

Хокейний клуб "Сумчанка" стартує на чемпіонаті України з індорхокею
Фото: Суспільне Суми

А от партнерка Карини по клубу та збірній Катерина Шоколенко на чемпіонаті світу з хокею 5S дебютувала як капітан команди: "Це було неперевершено. Тому, що я була як головна, я трішки командувала дівчатами. І це було круто. Ми сьомі у світі. Це круто, я вважаю що ми гарно виступили, але трішки нам не вистачило. Хотілося, звісно, медалей. Але маємо те, що маємо".

Хокейний клуб "Сумчанка" стартує на чемпіонаті України з індорхокею
Фото: Суспільне Суми

У стартовому матчі "Сумчанка" перемогла хокеїсток збірної міста Полтава з рахунком 14:1. Катерина у цій грі не забивала, Карина відзначилась одним голом. Тур триватиме три дні. У неділю гравчині у складі збірної команди України поїдуть на чемпіонат Європи з індорхокею.

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