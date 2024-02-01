Погіршився стан здоров'я: на Волині судили призовника за відмову від повістки

На Волині військовозобов'язаному оголосили вирок за відмову від отримання повістки про призов на військову службу.

Жителя села Хотешів Камінь-Каширського району визнали винним, сказано у вироку Ратнівського районного суду.

З матеріалів справи відомо, що чоловік належить до військового резерву, а також пройшов військово-лікарську комісію. 20 липня 2023 року працівники відділу вручили волинянину повістку, від котрої той відмовився.

Як розповів чоловік у суді, 21 липня не прибув у пункт збору через погіршення стану здоров'я. Свою вину він визнав повністю. Суддя врахував, що чоловік має на утриманні неповнолітню дитину та щиро розкаявся у скоєному.

Ратнівський районний суд визнав волинянина винним в ухиленні від мобілізації за статтею 336 Кримінального кодексу України. Його позбавили волі на три роки з призначенням іспитового строку на рік.

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга впродовж 30 днів із дня його проголошення.

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