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У Буданова заперечили, що Арестович покинув Україну на підставі листа від ГУР
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У Буданова заперечили, що Арестович покинув Україну на підставі листа від ГУР

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У Буданова заперечили, що Арестович покинув Україну на підставі листа від ГУР
Олексій Арестович. Фото: Євген Котенко/ Getty Images

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони назвали фейком повідомлення про те, що колишній радник Офісу президента Олексій Арестович виїхав з України за допомогу відомства.

Відповідну заяву оприлюднили у Telegram-каналі ГУР.

"Інформація про перетин кордону та виїзд за межі України особи, на ім'я Олексій Арестович 4 вересня 2023 року нібито на підставі листа від Головного управління розвідки Міноборони, яку опублікувало NGL.media, не відповідає дійсності", — зазначили у відомстві.

В ГУР наголосили, що не надавали ексраднику ОП "ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон".

"Вкотре наполегливо просимо представників медіаспільноти  ретельно перевіряти інформацію перед поширенням", — додали розвідники.

1 лютого 2024 року видання NGL.media з посиланням на джерело в ДПСУ написало, що Арестович виїхав з України "завдяки листу ГУР" через пункт пропуску "Краківець-Корчова" 5 місяців тому й не повернувся.

Нещодавно сам Арестович підтвердив, що зараз живе у Нью-Йорку. Він заявив, що приїхав до США на запрошення як "незалежний експерт з українського питання".

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