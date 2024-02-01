Не радять годувати хлібом: у Черкасах на Дніпрі зимують лебеді

У Черкасах на набережній Дніпра не вперше зимують лебеді. Місцеві жителі приходять, аби сфотографувати та помилуватися птахами, які позують на камеру, дехто навіть підгодовує пернатих.

Перебування лебедів узимку в області — явище цілком звичне, розповів Суспільному директор навчально-наукового інституту природничих та аграрних наук Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Максим Гаврилюк.

Відтак дивуватись, чому птахи не відлетіли, не потрібно.

Фото: Суспільне Черкаси / Тетяна Рева

Зимові місяці не заважають птахам знаходити усі необхідні умови для перебування та живлення. Максим Гаврилюк пояснив, чому лебеді живуть на березі Дніпра:

"Нині можна спостерігати лебедів-шипунів, що зимують. Поява лебедів на ополонці біля міста стала можлива завдяки теплій погоді, адже зазвичай мілководдя Кременчуцького водосховища замерзають у першу чергу. Тому лебеді відлітають або тримаються ділянок, що не замерзають, далеко від берега. Загалом, зимівля лебедів у наших широтах — явище цілком нормальне, тому за птахів не варто хвилюватись".

Фото: Суспільне Черкаси / Тетяна Рева

Містяни часто приходять на набережну, щоб погодувати лебедів, проте цього робити не варто. Важливо розуміти, що годування птахів може призвести до негативних наслідків для їхнього здоров'я та екологічного балансу:

"Багато містян приходять підгодувати лебедів. Насправді робити цього не потрібно, птахи можуть самостійно добувати собі корм навіть взимку. Загалом, якщо птах пару разів поїсть хліб або буде вживати його регулярно у малій кількості разом із природним кормом, то нічого страшного не буде. Утім вживання хліба у великій кількості призводить до смерті. Так само шкідливо лебедям їсти його постійно".

Фото: Суспільне Черкаси / Тетяна Рева

Але, за словами орнітолога, вживання хліба у великій кількості призводить до смерті. Так само шкідливо їм їсти його постійно. Тому важливо відповідально до цього ставитись, щоб не нашкодити птахам.

Фото: Суспільне Черкаси / Тетяна Рева

Однак у Черкасах зимують не лише лебеді-шипуни, а й інші птахи. Крижні, лиски, мартини також прогулюються берегом в пошуках їжі:

"За лебедями мало хто помічає інших птахів, хоч і даремно. Корм, що насипають містяни, охоче підбирають крижні, лиски, три види мартинів, сірі ворони, сороки та галки. Якщо придивитись навколо, можна побачити орланів-білохвостів, що сидять осторонь на льоду, наче рибалки, та в польоті побачити великих бакланів. Тому, якщо бути уважним, біля Долини Троянд можна спостерігати понад десять видів водно-болотних птахів, а не тільки лебедів-шипунів".

Фото: Суспільне Черкаси / Тетяна Рева

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