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Найпотужніший за останні 30 років: У Норвегії вирує шторм "Інгунн"
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Найпотужніший за останні 30 років: У Норвегії вирує шторм "Інгунн"

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Норвегія шторм
Порт у місті Буде під час шторму "Інгунн" 1 лютого 2024 року. Кадр з відео

Норвегію охопив найпотужніший за останні 30 років шторм "Інгунн". У країні оголосили червоне попередження, найвищий рівень небезпеки для арктичного регіону.

Про це повідомляє Associated press.

Шторм вирував у центральній частині Норвегії в середу в другій половині дня, а в четвер перейшов на північ.

Пориви ураганного вітру в деяких районах країни сягали 180 кілометрів на годину. Поблизу Лаердала, містечка на північний схід від Бергена, автобус із 14 пасажирами знесло з дороги. За повідомленням поліції, ніхто не постраждав.

Деякі райони були затоплені, авіакомпанії та оператори поромів тимчасово призупинили роботу. У середу та четвер надходили окремі повідомлення про закриті школи, дороги, тунелі та мости.

За повідомленням поліції, в готелі в місті Бодо було вибито кілька вікон. Пізніше центр Бодо був перекритий, оскільки, за словами поліції, "існує небезпека для життя і здоров'я людей".

У Швеції також повідомлялося про пориви ураганної сили вночі. Шведський метеорологічний і гідрологічний інститут оголосив червоне попередження для західної частини району Норботтенс, що межує з Норвегією.

Раніше повідомлялось, що поліція попросила людей за можливості не виходити на вулицю і стежити за предметами, які можуть летіти в повітрі через сильні пориви вітру.

Речник поліції в регіоні Тронделаг Бйорнар Гаасвік повідомив, що протягом ночі агентство громадської безпеки отримало від 40 до 50 повідомлень від людей, які постраждали від шторму, і очікується, що в четвер їх буде ще більше.

Червоне попередження також було оголошено для Лофотенських островів, розташованих на півночі уздовж узбережжя в Арктиці. Шторм пройшов над тією ж територією, що й новорічний ураган 1992 року, один із найсильніших штормів в історії Норвегії.

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