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На Одещині закупили та передали військовим понад тисячу дронів
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На Одещині закупили та передали військовим понад тисячу дронів

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На Одещині закупили та передали військовим понад тисячу дронів
Закуплені за бюджетні кошти Одеського регіону дрони. Фото: Олег Кіпер/Telegram

За гроші платників податків Одеської області закупили понад тисячу дронів для нацгвардійців. Безпілотники вже передали військовим.

Про це 1 лютого повідомили у пресслужбі Одеської ОВА

"Ці крихітки, придбані за кошти платників податків, вже полетіли на підмогу нашим нацгвардійцям на Херсонський і Запорізький напрямки бойових дій", — йдеться у повідомленні.

У коментарі Суспільному в пресслужбі зазначили, що БпЛА коштували близько 20 мільйонів гривень.

На Одещині за бюджетні кошти закупили понад тисячу дронів для військових
Закуплені за бюджетні кошти Одеського регіону дрони. Фото: Олег Кіпер/Telegram

На початку року Саф’янівська територіальна громада Одещини закупила та передала військовослужбовцям 37 FPV-дронів.

Також у січні департамент муніципальної безпеки Одеської міськради оголосив тендер на закупівлю квадрокоптерів Mavic 3Т за 9,4 мільйона гривень. Планують закупити 40 комплектів безпілотників. Поставити їх мають до 1 березня.

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