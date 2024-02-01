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Втрати Волині про загибель бійців повідомили у двох громадах
Регіони

Втрати Волині про загибель бійців повідомили у двох громадах

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1 лютого в громадах області повідомили, що у боях з російськими військами загинули ще двоє бійців з Волині: Олег Сироватко і Микола Власюк.

Олег Сироватко

Як повідомили у Луцькій міській раді, 28 січня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області загинув прикордонник Олег Сироватко.

На війні загинув боєць з Луцька Олег Сироватко
Олег Сироватко.

Полеглому захиснику було 42 роки. Солдат служив на посаді помічника гранатометника відділення інспекторів прикордонної служби.

Микола Власюк

Внаслідок отриманих на передовій поранень у лікарні міста Запоріжжя солдат із міста Володимир Микола Власюк. Бійцю було 38 років.

Загинув боєць ЗСУ з Волині Микола Власюк
Микола Власюк.

За даними Володимирської міської ради, волинянин служив у війську з квітня 2023 року. призваний до лав ЗСУ торік у квітні. Миколу Власюка поховають у селі Хмелівка, дату прощання сповістять пізніше.

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