Втрати Волині про загибель бійців повідомили у двох громадах

1 лютого в громадах області повідомили, що у боях з російськими військами загинули ще двоє бійців з Волині: Олег Сироватко і Микола Власюк.

Олег Сироватко

Як повідомили у Луцькій міській раді, 28 січня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області загинув прикордонник Олег Сироватко.

Олег Сироватко.

Полеглому захиснику було 42 роки. Солдат служив на посаді помічника гранатометника відділення інспекторів прикордонної служби.

Микола Власюк

Внаслідок отриманих на передовій поранень у лікарні міста Запоріжжя солдат із міста Володимир Микола Власюк. Бійцю було 38 років.

Микола Власюк.

За даними Володимирської міської ради, волинянин служив у війську з квітня 2023 року. призваний до лав ЗСУ торік у квітні. Миколу Власюка поховають у селі Хмелівка, дату прощання сповістять пізніше.

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