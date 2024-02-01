На півночі Житомирщини військові вчилися протидіяти ДРГ

Навчання з протидії диверсійно-розвідувальним групам, у яких брали участь різні підрозділи Сил безпеки та оборони України, відбулися на півночі Житомирщини.

За словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, під час навчань відпрацьовували захоплення позицій та відновлення втраченого положення в умовах, максимально наближених до бойових.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Фото: Олена Ваховська/Суспільне Житомир

"За задумом, навчання передбачають відпрацювання протидії ворожій диверсійно-розвідувальній групі. Відбувалося захоплення позицій, відновлення втраченого положення та зачистка тих окопів, які були зайняті ворогом", — розповів Сергій Наєв.

У навчаннях брали участь підрозділи Служби безпеки та Нацгвардії України, а також підрозділи Держприкордонслужби та Сил тероборони Збройних сил України.

Фото: Олена Ваховська/Суспільне Житомир

Фото: Олена Ваховська/Суспільне Житомир

Фото: Олена Ваховська/Суспільне Житомир

Мінометник із позивним "Тор". Фото: Олена Ваховська/Суспільне Житомир

Мінометник із позивним "Тор" — один із бійців, який долучився до військових навчань. Суспільному боєць розповів, що Україну захищає від початку повномасштабного вторгнення російських військ. Влітку 2022 року воював на території Луганської області. Каже, навчання та реальні бойові дії відрізняються, насамперед, швидкістю реагування та адреналіном.

"На військових навчання ми відпрацьовуємо злагодженість. А зараз це найголовніше. Хотілося б більше таких навчань. Роль мінометників на війні — подавити піхоту, змусити її відступити. 120-й міномет — це більше для піхоти. Сподіваюся, що ми поїдемо на передову і знищимо російських військових якомога більше. Цей міномет може завдати великих втрат противнику", — сказав учасник військових навчань боєць із позивним "Тор".

Фото: Олена Ваховська/Суспільне Житомир

Штурмовик із позивним "Веган" родом із Одеси. Свій перший і поки єдиний бойовий досвід здобув влітку 2023 року на Запорізькому напрямку.

"Я — "Веган". До війни займався політичним активізмом, спортом. Не встиг пожити життя до війни, бо з початком повномасштабного вторгнення російських військ мені було 17 років. Зараз 18, і я вступив до армії. Я вже воював, зараз це як допідготовка і тренування, аби залишатися в тонусі перед майбутніми бойовими діями. Мені пощастило, що поруч зі мною дуже досвідчені люди, які знають свою справу. Дуже легко навчатися разом з ними", — розповів учасник військових навчань боєць із позивним "Веган".

Штурмовик із позивним "Веган". Фото: Олена Ваховська/Суспільне Житомир

Фото: Олена Ваховська/Суспільне Житомир

Артилерист із позивним "Петрович" разом із шістьма побратимами на навчаннях та в реальних бойових умовах працює з протитанковою гарматою МТ-12 "Рапіра", яку бійці між собою називають "Квітка".

Артилерист із позивним "Петрович". Фото: Олена Ваховська/Суспільне Житомир

"Це в нас вже друге дівчисько. Ми її так лагідно називаємо. "Квітка" — її позивний. Перше дівчисько в нас була із позивним "Волошка", але вона загинула. Слава Богу, розрахунок вцілів. То це друга гармата у нас. Відпрацювали ми добре, вийшли 15 числа. На "нулі" були 200 днів. Зараз йдемо на відновлення. Сподіваємося, війна невдовзі закінчиться, і ми всі розійдемось по своїх домівках", — розповів свою історію учасник військових навчань боєць із позивним "Петрович".

Фото: Олена Ваховська/Суспільне Житомир

Фото: Олена Ваховська/Суспільне Житомир

Фото: Олена Ваховська/Суспільне Житомир

Прикривати позиції, поки десант виходить із машини — для виконання бойових завдань. Таке завдання кулеметника із позивним "Еней" під час навчань.

Кулеметник із позивним "Еней". Фото: Олена Ваховська/Суспільне Житомир

"Відпрацьовувати напрямок ворога, пригнічувати його активність, щоб він не міг у той час вести вогонь по наших хлопцях. Ми відбивали наші "втрачені" позиції. Тобто треба було під’їхати, висадитись, вибити умовного ворога, закріпитися на позиції і продовжити бій, відганяючи ворога далі. Ці всі навчання для того, щоб групи були злагоджені, хлопці розуміли, що робити і могли швидко реагували у критичних ситуаціях", — сказав учасник військовий навчань боєць із позивним "Еней".

Фото: Олена Ваховська/Суспільне Житомир

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