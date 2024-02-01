На Черкащині повідомили про підозру жінці, яка публічно закликала до насильницького захоплення влади в Україні.
Про це Суспільному розповіла речниця Служби безпеки України у Черкаській області Катерина Дрога.
З даними слідства, черкащанка на своїй сторінці у фейсбуці поширювала дописи із закликами об'єднатися активістам, журналістам, волонтерам військовим, щоб "йти на Київ" і вчинити державний переворот в Україні.
"Також вона розповсюджувала контент, у якому дискредитувала чинний конституційний лад України та чинну владу", — додала Катерина Дрога.
Під час обшуку вдома в жінки виявили мобільний телефон з доказами протиправної діяльності. На підставі зібраних доказів їй повідомили про підозру за частиною 2 статті 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).
Надалі її чекає суд.
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