Партія "Грузинська мрія" висунула Іраклія Кобахідзе кандидатом у прем'єри Грузії

Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" висунула кандидатом у прем'єр-міністри країни Іраклія Кобахідзе. Про це на з'їзді партії повідомив її новий голова та ексочільник уряду Іраклій Гарібашвілі.

Про це пише "Эхо Кавказа".

Видання зазначає, що новий уряд країни парламент Грузії має затвердити наступного тижня. За інформацією ЗМІ, у ньому буде ще один новий міністр: Джуаншера Бурчуладзе на посаді глави Міністерства оборони змінить депутата Іраклія Чиковані.

Іраклій Кобахідзе був спікером парламенту Грузії. Він залишив посаду у 2019 році після так званої "ночі Гаврилова" – на тлі масових протестів, які тоді відбувались Тбілісі. У січні 2021 року Кобахідзе був призначений головою керівної партії "Грузинська мрія".

29 січня 2024 року прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, під час брифінгу в адміністрації уряду заявив, що йде у відставку.

14 грудня 2023 року на засіданні Європейської Ради в Брюсселі лідери держав-членів ЄС, ґрунтуючись на рекомендаціях Єврокомісії, підтримали початок переговорів з Україною та Молдовою про членство в ЄС, надавши Грузії статус кандидата на членство в ЄС.