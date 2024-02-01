Дніпропетровщина втратила двох військових: Богдана Коцаря та Володимира Турчина

Дніпропетровщина втратила двох військових: бійця полку "Азов" з Новомосковська Богдана Коцаря та Володимира Турчина з Кам`янського.

1 лютого в Новомосковську попрощалися з військовим Богданом Коцарем, написав у своєму Telegram-каналі міський голова Сергій Рєзнік.

За його словами, боєць полку "Азов" вступив до війська ще задовго до повномасштабного вторгнення. З перших днів великої війни воював в Маріуполі.

Богдан Коцарь. Фото: телеграм-канал Сергія Рєзніка

"Його доля стала невідомою з травня 2022 року, відколи рідні втратили з ним звʼязок. На превеликий жаль, дива не сталося. Як і тисячі інших Героїв, він загинув, мужньо виконуючи військовий обовʼязок щодо захисту Батьківщини", — написав Сергій Рєзнік.

29 січня в лікарні міста Полтава помер солдат Володимир Турчин, у нього не витримало серце, повідомив Кам`янський міський голова Андрій Білоусов.

Володимир Турчин народився 2️6 травня 1968 року в Дніпродзержинську. У 1987 році закінчив Дніпродзержинський металургійний технікум. Упродовж 1987-1989 проходив строкову військову службу.

Володимир Турчин. Фото: телеграм-канал Андрія Білоусова

Чоловік тривалий час працював на міськводоканалі, ДСУ-55, ТОВ "Авіто-Дніпродзержинськ", Дніпровському металургійному комбінаті. На початку березня 2022 року став до лав Національної Гвардії України.

Прощання з бійцем відбудеться 2 лютого. У нього залишилися дружина та два сини.

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