Rusiye Devlet duması "rus ordusı aqqında sahte malümat" sebebindne mülk alınıp çıqarıluvı ve "RF telükesizligine qarşı yönelgen faaliyet yapmağa çağıruv" aqqında qanun leyhasını tasdıqlap, rusiye ukrainalılarnı işğal etilgen topraqlarda qalğan mülküni alıp çıqarmağa şantaj ete bile. Bu teşebbüsniñ maqsadı, Rusiyeniñ silâlı tecavuzınen razı olmağan insanlarnıñ müklüni alıp çıqarmaqtır.

Bölge insan aqqı merkeziniñ uquqçısı Mıkıta Petrovets bunı Suspilne Qırımğa añlattı.

Onıñ sözlerine köre, bu qanun çıqarmaq, cinayettir. Çünki onıñ maqsadı, Rusiyeniñ tecavuzınen razı olmağanlarnıñ, şu cümleden işğal etilgen topraqlarda yaşağan ukrainalılarnıñ, mülküni alıp çıqarmaqtır.

"Rus tecavuzınen razı olmağan Ukraina vatandaşları bar. Olar tecavuznı halq ögünde takbih eteler, rus askerlerini mesüliyetke çekmege yardım eteler ve ilâhre. Olarnıñ böyle faaliyeti sebebinden, işğal etilgen topraqlardaki ve Rusiyedeki mülkü alınıp çıqarıla bilir. Böyle areketniñ uquqiy manialarından biri, insannıñ mevcudiyetsizligi sebebinden üküm çıqarmaq imkânsızlığıdır. Aynı zamanda Rusiyede bazı cinayetlerde binaen insannıñ mevcudiyeti olmadan bile üküm çıqarıla bile. Bazı da üküm çıqarılmadan yani insan makeme oturışlarında iştirak etmeden, mülk alınıp çıkarıla bile, dep unutmamaq kerek", — dep uquq qorçalayıcı añlattı.

II. ve III. otuışlarda Devlet duması tarafından tasdıqlanğan RF CQniñ 104. (mülk alınıp çıqarıluvı) maddesine deñişmelerge binaen mülk, cinaiey yapmaq (şu cümleden, "RF SQni itibardan tüşürüv") içün qullanılsa ya da bu mülk cinayet neticesinde alınsa, o alınıp çıqarıla bilir.

"Başqa taraftan mülk alıp çıqarmaqnıñ başqa uquqiy maniaları bar. Misal içün, Ukraina vatandaşı ayta ki, Rusiye Burada cinayetlerni yapa, amma bu vatandaş, Ukrainanıñ işğal etilgen topraqlarındaki topraq ya da dairege saip ola. Bu topraq ya da daireniñ, cinayet neticesinde alınması, onı yapmaq içün qullanılmasını aytmaq zor. Faqat tamam bu, mülkniñ alınıp çıqarılmasınıñ sebebi ola bile. Aynı zamanda RF, bu mülkniñ alınıp çıqarılmasını öz şeklinde isbatlar. Neticesinde RFnıñ işğal etilgen topraqlarda mülk alıp çıqarmaq içün başqa aletleri de bar. Misal içün, RF Prezidentiniñ 201. emri. Oña binaen, şu anda Qırımda Ukraina vatandaşlarınıñ toprağını alıp çıqaralar", — dep qayd etti o.

Petrovets qayd etti ki, işğal etilgen topraqlarda bulunğan insan telüke astındadır. Bundan ğayrı, tek qanun leyhasında qayd etilgen cinayetlerni yapmağa qabaatlanğan insanlarnıñ mülkü degil de, bu cinayet içün qullanılğan mülk te telüke astındadır.

Aynı zamanda mülk teqvif etilip, qullanılmaz, satılmaz. Bunıñ içün rus quvetçileri, mülkü alınıp çıqarılacaq şübelengen insanlarnen añlaşmağa tırışa bileler.

"Endi maküm etilgen, mesülieytke çekilgen insanlar aqqında laf etsek, olarnıñ mülkü alınıp çıqarılmaz. Endi çıqarılğan ükümge bu qaide yazıp qoymaq mümkün olmay. Neticesinde, rus qanunları, insannıñ mesüliyetke tarsıqqan qanun qaytarmaq yasaqtır", — dep uquq qorçalayıcı qayd etti.

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