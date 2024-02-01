Серед звільнених з російського полону 31 січня брат мешканки Середини-Буди — боєць 57-ї бригади Роман. Жінка майже два роки чекала на повернення захисника.

Про це сестра захисника Марія Плаксій розповіла Суспільному.

За її словами, після інформації про обмін полоненими спочатку не сподівалася, що її брат Роман теж повернувся. "Я засмутилася — обмін пройшов, а мого брата немає, ніхто не подзвонив. А потім побачила повідомлення на телефоні. Щоб не шокувати рідних, Координаційний штаб сповіщає про звільнення з полону в смс", — розповіла сестра захисника Романа.

Наразі він на реабілітації, додала Марія Плаксій. За словами брата, йому надають всю необхідну допомогу.

Коли їх обміняли, дорогою її брат розпитував у всіх, як живе Середина-Буда, розповіла Марія.

"Він дуже переживав, щоб ми виїхали. Сказав: "Я не знав, чи ви живі". Нам справді довелося покинути місто через постійні обстріли. Я почала переживати, що нас там просто вб'ють", — пояснила Марія Плаксій.

Марія Плаксій, Сумська область, травень, 2023 р. Фото: Суспільне Суми

З братом ще не бачилась, тож поки родина готується до зустрічі.

"Після отримання звістки, одразу сльози — почала плакати, кричати. Чоловік сміється: "Мабуть, сусіди думали, що сталося". Я вірю в те, що якщо не здаватися, боротися, то все буде добре. Це велике щастя — ти не можеш повірити, що можеш просто розмовляти з ним телефоном. Багато людей живуть і навіть не розуміють свого щастя. За цей час очікування брата з полону, я відчула велику підтримку, зокрема і від нашої влади. В України є надія на щасливе майбутнє", — розповіла сестра.

У травні 2023 року Марія Плаксій розповідала Суспільному історію свого брата Романа. Чоловік пропав безвісти 22 квітня 2022 року поблизу селища Новотошківське на Луганщині.

Також серед звільнених полонених 31 січня 2024 року мешканець Глухова — Юрій Бурлуцький. Боєць 58-ї бригади потрапив у перший день широкомасштабної війни в полон до російських військових біля митного посту "Бачівськ".

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram