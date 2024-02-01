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"На таких людях тримається Україна": у Полтаві попрощалися з трьома захисниками
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"На таких людях тримається Україна": у Полтаві попрощалися з трьома захисниками

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У Полтаві прощалися із захисниками України Володимиром В’язуном, Владиславом Шкурупієм та Михайлом Горшеніним. Панахиду за полеглими провели у Свято-Успенському соборі ПЦУ.

Попрощатися з воїнами прийшли рідні, побратими та друзі. Про це повідомила кореспондентка Суспільного із місця прощання.

У Полтаві прощаються з трьома захисниками України
Прощання із полеглими військовослужбовцями. Фото: Суспільне Полтава

Молодший сержант Володимир В’язун

У Полтаві прощаються з Володимиром В'язуном
Портрет Володимира В'язуна. Фото: Суспільне Полтава

29-річний молодший сержант Володимир В’язун проживав у Полтаві. До 2000-го року навчався у школі Nº24, а потім у Кременчуцькому ліцеї з посиленою фізичною підготовкою. 3 2015-го року проходив військову службу за контрактом. Потім працював на Полтавському автоагрегатному заводі. Про це Суспільному повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій.

Призвали до служби Володимира 15 березня 2022-го року. Служив захисник на посаді головного сержанта штурмового взводу. Загинув у бою на Луганському напрямку. Сталося це 24 січня 2024-го року. У Володимира залишилися бабуся, сестра, дружина і син, розповіла Суспільному його хрещена Ніна Герасименко.

Сержант Владислав Шкурупій

У Полтаві прощаються з Владиславом Шкурупієм
Портрет Владислава Шкурупія. Фото: Суспільне Полтава

51-річний сержант Владислав Шкурупій народився і проживав у Полтаві. Він також навчався у 24-й школі. Після навчання працював будівельником у пересувній механізованій колоні. З 1990-го року проходив строкову військову службу. Про це Суспільному повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій.

У Полтаві прощаються з трьома захисниками України
Прощаються з трьома захисниками України. Фото: Суспільне Полтава

Мобілізували захисника 6 листопада 2023-го року. Він служив на посаді старшого навідника мінометного механізованого батальйону. Загинув Владислав 24 січня 2024-го року під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. У Владислава Шкурупія лишився брат, розповіла Суспільному родичка воїна Людмила Рябуха.

Солдат Михайло Горшенін

У Полтаві прощаються з Михайлом Горшеніним
Портрет Михайла Горшеніна. Фото: Суспільне Полтава

30-річний солдат Михайло Горшенін народився і проживав у Харкові. Там він навчався у політехнічному університеті. Після навчання працював тестувальником в ІТ-компанії.

24 лютого 2022-го року Михайло добровольцем вступив до лав харківської тероборони. Там його призначили на посаду стрільця-помічника гранатометника стрілецького відділення.

Загинув захисник 13 січня 2024-го року на Запорізькому напрямку. На позиції, де був Михайло, російські військові з дрона скинули боєприпас. Про це Суспільному повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій.

Усіх бійців поховали на Затуринському кладовищі.

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