Європейська комісія, у суботу, 3 лютого, розпочне неформальні зустрічі на високому рівні з державами-членами ЄС щодо деталей 13-го пакета санкцій проти Росії.

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на три джерела у дипломатичних колах Євросоюзу.

Зазначається, що це є останнім кроком перед тим, як Єврокомісія офіційно затвердить новий пакет обмежень, який буде обговорюватися та голосуватися країнами-членами у Раді ЄС.

Очікується, що пропозиції стосуватимуться закриття більшої кількості лазівок для обходу санкцій, особливо для компонентів, які можуть бути використані у військових цілях. Також говоритимуть про нові списки фізичних і юридичних осіб. Також будуть пропозиції щодо деяких незначних секторальних заходів − таких, як нові заборони на імпорт. Зокрема, Польща і країни Балтії закликають до заборони імпорту російського алюмінію й скрапленого природного газу (СПГ).

Що відомо про санкції ЄС проти Росії

У лютому 2023 року країни ЄС ухвалили 10 пакет санкцій проти Росії. Обмеження запровадили проти 121 російської фізичної та юридичної особи, зокрема трьох банків, Міноборони та Служби зовнішньої розвідки РФ.

21 червня 2023 року Єврокомісія погодила 11 пакет санкцій проти Росії, який включає заходи, спрямовані на протидію обходу обмежень.

18 грудня 2023 року Рада Європейського союзу схвалила дванадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів у зв'язку з продовженням війни Росії проти України.