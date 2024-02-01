Під час пожежі у дерев'яному будинку на Волині травмувалася жінка

Внаслідок пожежі у селі Тур Заболотівської громади на Ковельщині травмувалася жінка, яка намагалася загасити будинок.
Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області, на ліквідацію пожежі у дерев'яному одноповерховому будинку знадобилося понад 40 хвилин.
Травмована — власниця згорілої хати. Рятувальники кажуть: жінка отримала термічний опік полум’ям 1 ступеня тильної поверхні обох кистей.
У будинку вогонь знищив дах, пошкодив стіни і домашні речі.
Після огляду медиків жінка відмовилася від госпіталізації. Причина пожежі — необережне поводження з вогнем.
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