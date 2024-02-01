До бюджету України надійшло $390 млн від Японії

Україна отримала 390 млн доларів від Японії в рамках проєктів Світового банку, націлених на соціальний захист та відновлення сільського господарства.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

За інформацією, фінансова допомога Японії у січні складається з:

грантової частини коштів на суму 89,8 млн доларів у межах проєкту “Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України” (ARISE),

частини коштів позики обсягом 300 млн доларів у межах проєкту “Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності” (INSPIRE).

“Вдячний Світовому банку та Уряду Японії за потужну фінансову підтримку України. Залучені кошти будуть спрямовані для відшкодування видатків держбюджету України на пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги. Надходження такого фінансування є вагомим внеском у забезпечення наших громадян необхідними послугами, що є критично важливими в умовах війни” — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Проєкт INSPIRE фінансується коштом позики Світового банку у розмірі 1,2 млрд доларів із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine). Проєкт INSPIRE, підтримуваний урядом Японії, націлений на забезпечення соціального захисту вразливих верств населення під час та після війни.

Проєкт ARISE має на меті підтримку доступу сільгоспвиробників до фінансування через пільгове кредитування та гранти.

“Злагоджена та активна співпраця Урядів України та Японії зі Світовим банком вкотре забезпечує залучення необхідних коштів на проєкти соціальної допомоги та відновлення” — додала заступниця міністра фінансів Ольга Зикова.