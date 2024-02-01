НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
До бюджету України надійшло $390 млн від Японії
ГРОШІЯпоніяМІНФІНЕкономікаПодіїСвіт

До бюджету України надійшло $390 млн від Японії

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Вашингтонський офіс Світового банку
Офіс Світового банку у Вашингтоні. Ілюстративне фото: AP

Україна отримала 390 млн доларів від Японії в рамках проєктів Світового банку, націлених на соціальний захист та відновлення сільського господарства.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

За інформацією, фінансова допомога Японії у січні складається з:

  • грантової частини коштів на суму 89,8 млн доларів у межах проєкту “Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України” (ARISE),
  • частини коштів позики обсягом 300 млн доларів у межах проєкту “Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності” (INSPIRE).
“Вдячний Світовому банку та Уряду Японії за потужну фінансову підтримку України. Залучені кошти будуть спрямовані для відшкодування видатків держбюджету України на пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги. Надходження такого фінансування є вагомим внеском у забезпечення наших громадян необхідними послугами, що є критично важливими в умовах війни” — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Проєкт INSPIRE фінансується коштом позики Світового банку у розмірі 1,2 млрд доларів із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine). Проєкт INSPIRE, підтримуваний урядом Японії, націлений на забезпечення соціального захисту вразливих верств населення під час та після війни.

Проєкт ARISE має на меті підтримку доступу сільгоспвиробників до фінансування через пільгове кредитування та гранти.

“Злагоджена та активна співпраця Урядів України та Японії зі Світовим банком вкотре забезпечує залучення необхідних коштів на проєкти соціальної допомоги та відновлення” — додала заступниця міністра фінансів Ольга Зикова.

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Підпільні покер-клуби: четвертого підозрюваного взяли під варту
Четвертого підозрюваного в організації підпільних покер-клубів взяли під варту
Марафон на милицях і протезі. Ветеран війни з Кіровоградщини допомагає побратимам
Марафон на милицях і протезі. Ветеран війни з Кіровоградщини допомагає побратимам
Налагодив схему одержання хабаря: на Черкащині держслужбовець отримав підозру
Налагодив схему одержання хабаря: на Черкащині держслужбовець отримав підозру
Жителі Одеси заборгували за комунальні послуги понад три мільярди гривень
Жителі Одеси заборгували за комунальні послуги понад три мільярди гривень
На початок