В окупованому Криму росіяни проводить агітацію до ЗС РФ серед студентів університетів — набирають на курси з оперування FPV-дронами, а по закінченню навчання пропонують підписати контракт з російською армією.

Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

"Таким чином росіяни вкотре намагаються вирішити своє імперські проблеми за рахунок поневолених народів й порушують міжнародне право, яке забороняє набирати до лав окупаційної армії населення захоплених районів", — пояснили у ЦНС.

Крім того, Центр закликає ігнорувати будь-які ініціативи держави-окупанта, у тому числі курси операторів дронів.

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