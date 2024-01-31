У Бердичеві відкрили службу допомоги постраждалим від насильства

У Бердичеві розпочала працювати Служба первинного соціально-психологічного консультування для осіб, що постраждали від домашнього насильства чи насильства за ознакою статі. Постраждалі від домашнього насильства там зможуть знайти безпечне місце та отримати консультацію від психолога.
Про це Суспільному розповіла директорка комунальної установи "Центру надання соціальних послуг" Бердичівської міської ради Людмила Колесник.
За її словами, в службі працюватиме троє фахівців з психологом на чолі.
"У 2022 році ми зафіксували 52 звернення до органів Національної поліції щодо випадків домашнього насильства. А у 2023 році кількість зросла до 173. Коли надходить повідомлення про випадки насильства, воно подається до нашої служби, і наше завдання — надати психологічну допомогу, роз’яснення та визначити, чи необхідні соціальні послуги для потерпілих осіб", — сказала Людмила Колесник.
Людмила Колесник, Бердичів, Житомирщина, 31 січня 2024 року. Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир
Служба розташована в Бердичеві на вулиці Героїв України, 17.
Бердичів, Житомирщина, 31 січня 2024 року. Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир
Бердичів, Житомирщина, 31 січня 2024 року. Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир
Бердичів, Житомирщина, 31 січня 2024 року. Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир
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