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Волинь отримала партію вакцини від поліємієліту
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Волинь отримала партію вакцини від поліємієліту

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На Волинь надійшла перша у 2024 році партія оральної вакцини від поліомієліту у кількості 15 тисяч доз від Дитячого фонду ООН.

Вакцина уже перебуває на складі, найближчим часом її розподілять між медичними закладами Волині, розповіла Суспільному завідувачка відділу імунопрофілактики обласного центру контролю та профілактики хвороб Беата Серватович.

Востаннє вакцина від поліомієліту на Волинь надходила торік у вересні. Зі слів епідеміологині, 15 тисяч доз вакцини — це 25 % від річної потреби області.

Як зазначила Беата Серватович, рівень вакцинації на Волині від поліомієліту у різних вікових групах за 2023 рік нижче від рекомендованих 95%:

  • діти до року — 85%;
  • діти 18 місяців — 85,6%;
  • діти 6 років — 89%;
  • діти 14 років — 88%.

Що відомо про хворобу і симптоми

Поліомієліт — невиліковна хвороба, кажуть в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Недуга вражає нервову систему та може призвести до паралічу й летальних випадків. Найуразливіші до поліо — діти до 5 років, які не мають щеплення та, відповідно, імунітету проти вірусу.

Близько 70% людей, які інфікуються поліовірусом, не мають видимих симптомів, але продовжують заражати інших. Чверть людей із поліовірусною інфекцією скаржаться на ознаки легкої застуди, включаючи відчуття втоми, головний біль і біль у горлі, лихоманку, нудоту, а також біль у животі. Погано вимиті руки чи їжа або забруднена вода можуть стати причиною інфікування поліовірусом.

Вакцинація від поліомієліту

Поліомієліт входить в 10 вакцинокерованих захворювань, щеплення проти яких внесені до Національного календаря профілактичних щеплень. Щеплення проводяться у 2, 4, 6 та 18 місяців, 6 і 14 років і забезпечують захист на все життя. Щеплення за календарем — безоплатні, зробити їх можна у медзакладах кожної області.

Для захисту проти вірусу поліомієліту в Україні використовують два типи вакцин: інактивовану (ІПВ), що вводиться у вигляді ін’єкцій, та оральну (ОПВ), яку дають у вигляді крапель у рот.

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