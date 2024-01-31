У Харкові помер стрілець-оператор із Лозової

У харківському військовому шпиталі внаслідок хвороби помер 42-річний Дмитро Даценко з Лозової.

Про це повідомили в Лозівській міській територіальній громаді 30 січня.

"Він пройшов мав поранення та знову ставав у стрій захисників України. На жаль, ці поранення, тяжкі військові випробування та умови ведення війни підірвали здоров’я чоловіка", — сказано в повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення Дмитро Даценко став на захист країни. Він був старшим стрільцем-оператором.

У Дмитра Даценка залишилися батько та брат.

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