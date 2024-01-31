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Як зміни у соцвиплатах вплинуть на переселенців, які проживають на Волині
СОЦЗАХИСТПереселенціРегіони

Як зміни у соцвиплатах вплинуть на переселенців, які проживають на Волині

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З першого лютого набрали чинності зміни у виплатах для внутрішньо переміщених українців. На Волині щомісяця грошову допомогу отримують 23 тисячі людей.

Всього в області нині проживають 47 тисяч переселенців, розповіла Суспільному директорка департаменту соцполітики облдержадміністрації Оксана Гобод.

З її слів, наразі для працездатних переселенців щомісячна виплата становить дві тисячі гривень, для людей з інвалідністю і дітей – три тисячі.

Які зміни відбулися у виплатах

Згідно з постановою кабміну передбачено, що виплата допомоги на проживання внутрішньо переміщених українців, не має перевищувати 12 місяців. Тобто її обмежили строком, каже Оксана Гобод. Додає: у лютому для внутрішньо переміщених українців продовжать виплачувати соцдопомогу, у березні буде новий принцип нарахування.

Тим людям, які мають статус ВПО та звернулися за допомогою на проживання до першого серпня 2023 року — їм автоматично її продовжили до першого лютого 2024 року. Далі таке продовження автоматичне цими нормативними актами не передбачене, каже Оксана Гобод. З 1 листопада така допомога надається на сім’ю, тобто уповноважений член цієї родини подає заяву на всю родину.

"Урядом були внесені зміни до постанови, які передбачали зміну у призначенні допомоги. Автоматично, не зупиняючи з першого лютого, а заплатити усім, хто отримував допомогу ще на місяць і в березні зупинити виплату", — говорить Оксана Гобод.

Соціальні виплати автоматично продовжать після першого лютого тим внутрішньо переміщеним українцям, чий дохід на одного члена сім’ї не перевищує 9 444 гривні і які зареєструвалися з 1 серпня 2023 року.

"Інші категорії, в складі сім'ї, в яких є люди працездатного віку, — матимуть право звертатися з новими заявами до управління соцзахисту, щоб зібрати пакет документів і по можливості, при визначенні певних категорій, могли отримати право на виплати з 1 березня", — зазначила посадовиця.

Хто може розраховувати на виплати

  • родини з доходом на місяць до 9 444 грн на особу;
  • родини з дітьми до 14 років, які навчаються дистанційно;
  • родини з дітьми до 14 років, які мешкають у зоні бойових дій;
  • родини з людьми з інвалідністю 1-ї групи або неповнолітнім з інвалідністю;
  • малолітні діти, які прибули без супроводу батьків;
  • вагітні жінки з 30 тижня тощо.

У Постанові, додала Оксана Гобод, є зміни для сімей, які повертаються з-за кордону, здебільшого це жінки з дітьми, то вони зможуть отримувати допомогу ВПО, до інших людей будуть ставитися окремі критерії.

Кому скасують виплати

  • усі, хто зареєструвався як ВПО до 1 серпня, отримуватимуть виплати лише до 1 лютого 2024 року.
  • ВПО, які подали заяви на виплату й оформили статус після 1 серпня, отримуватимуть допомогу ще пів року. Далі, в залежності від майнового стану, буде вирішено щодо перепризначення ще на піврічний термін.
  • тим, хто перебуває за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин (обґрунтованими вважаються службові відрядження, стажування, лікування чи реабілітація, догляд за хворою дитиною, оздоровлення дитини тощо);
  • хто повернувся до покинутого місця проживання;
  • особам, які відбувають покарання або засуджені за колабораціонізм.

Розповідь переселенки, яка отримує виплати

Переселенка Інеса Прокопець торік приїхала на Волинь із селища Нью-Йорк Донецької області. Зараз жінка волонтерить у благодійному фонді. Розповідає: соцвиплати – це більша частина її сімейного бюджету.

Переселенка Інеса Прокопець
Переселенка Інеса Прокопець. Фото: Суспільне Луцьк
"Я отримую на дітей по три тисячі гривень і на себе дві тисячі, тому маємо вісім тисяч гривень, які суттєво допомагають у сплаті оренди житла, якщо їх скасують – постане серйозне питання, де брати далі гроші та де жити", — говорить жінка.

Оксана Гобод говорить: щомісяця на Волині переселенцям загалом виплачували понад 53 мільйони гривень.

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