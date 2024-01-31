Як зміни у соцвиплатах вплинуть на переселенців, які проживають на Волині

З першого лютого набрали чинності зміни у виплатах для внутрішньо переміщених українців. На Волині щомісяця грошову допомогу отримують 23 тисячі людей.

Всього в області нині проживають 47 тисяч переселенців, розповіла Суспільному директорка департаменту соцполітики облдержадміністрації Оксана Гобод.

З її слів, наразі для працездатних переселенців щомісячна виплата становить дві тисячі гривень, для людей з інвалідністю і дітей – три тисячі.

Які зміни відбулися у виплатах

Згідно з постановою кабміну передбачено, що виплата допомоги на проживання внутрішньо переміщених українців, не має перевищувати 12 місяців. Тобто її обмежили строком, каже Оксана Гобод. Додає: у лютому для внутрішньо переміщених українців продовжать виплачувати соцдопомогу, у березні буде новий принцип нарахування.

Тим людям, які мають статус ВПО та звернулися за допомогою на проживання до першого серпня 2023 року — їм автоматично її продовжили до першого лютого 2024 року. Далі таке продовження автоматичне цими нормативними актами не передбачене, каже Оксана Гобод. З 1 листопада така допомога надається на сім’ю, тобто уповноважений член цієї родини подає заяву на всю родину.

"Урядом були внесені зміни до постанови, які передбачали зміну у призначенні допомоги. Автоматично, не зупиняючи з першого лютого, а заплатити усім, хто отримував допомогу ще на місяць і в березні зупинити виплату", — говорить Оксана Гобод.

Соціальні виплати автоматично продовжать після першого лютого тим внутрішньо переміщеним українцям, чий дохід на одного члена сім’ї не перевищує 9 444 гривні і які зареєструвалися з 1 серпня 2023 року.

"Інші категорії, в складі сім'ї, в яких є люди працездатного віку, — матимуть право звертатися з новими заявами до управління соцзахисту, щоб зібрати пакет документів і по можливості, при визначенні певних категорій, могли отримати право на виплати з 1 березня", — зазначила посадовиця.

Хто може розраховувати на виплати

родини з доходом на місяць до 9 444 грн на особу;

родини з дітьми до 14 років, які навчаються дистанційно;

родини з дітьми до 14 років, які мешкають у зоні бойових дій;

родини з людьми з інвалідністю 1-ї групи або неповнолітнім з інвалідністю;

малолітні діти, які прибули без супроводу батьків;

вагітні жінки з 30 тижня тощо.

У Постанові, додала Оксана Гобод, є зміни для сімей, які повертаються з-за кордону, здебільшого це жінки з дітьми, то вони зможуть отримувати допомогу ВПО, до інших людей будуть ставитися окремі критерії.

Кому скасують виплати

усі, хто зареєструвався як ВПО до 1 серпня, отримуватимуть виплати лише до 1 лютого 2024 року.

ВПО, які подали заяви на виплату й оформили статус після 1 серпня, отримуватимуть допомогу ще пів року. Далі, в залежності від майнового стану, буде вирішено щодо перепризначення ще на піврічний термін.

тим, хто перебуває за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин (обґрунтованими вважаються службові відрядження, стажування, лікування чи реабілітація, догляд за хворою дитиною, оздоровлення дитини тощо);

хто повернувся до покинутого місця проживання;

особам, які відбувають покарання або засуджені за колабораціонізм.

Розповідь переселенки, яка отримує виплати

Переселенка Інеса Прокопець торік приїхала на Волинь із селища Нью-Йорк Донецької області. Зараз жінка волонтерить у благодійному фонді. Розповідає: соцвиплати – це більша частина її сімейного бюджету.

Переселенка Інеса Прокопець. Фото: Суспільне Луцьк

"Я отримую на дітей по три тисячі гривень і на себе дві тисячі, тому маємо вісім тисяч гривень, які суттєво допомагають у сплаті оренди житла, якщо їх скасують – постане серйозне питання, де брати далі гроші та де жити", — говорить жінка.

Оксана Гобод говорить: щомісяця на Волині переселенцям загалом виплачували понад 53 мільйони гривень.

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