Останні новини Харкова та Харківської області за 31 січня 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.
Наслідки влучань по Харкову
Попередньо, є влучання безпілотниками по цивільній інфраструктурі, повідомив міський голова Ігор Терехов. Інформація щодо поранених та руйнувань з'ясовується
Внаслідок ударів по Харкову інформації про поранених немає, повідомив керівник обладміністрації Олег Синєгубов.
Під удар потрапив Основ'янський район міста, зазначив Синєгубов. Частина безпілотників "не досягла цілей".
У Харкові лунають вибухи
У Харкові станом на 23:15 пролунали чотири вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільне Харків.
РФ завдала удару по Великому Бурлуку на Харківщині
О 21:45 дві керовані авіабомби влучили у лікарню у Великому Бурлуці, повідомив очільник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
"Одна поруч, друга — пряме влучання. З лікарні за допомогою поліції, ДСНС евакуювали 38 людей, в тому числі 33 хворих, з яких двоє — лежачих, п'ятеро людей персоналу. Є потерпілі, дані будуть пізніше", — написав він.
Чотирьом людям на місці влучання авіабомб надали першу медичну допомогу, повідомив Синєгубов.
Допомагають відновитися після обстрілів: для рятувальників Харківщини провели заняття з кіньми
Кінно-спортивний клуб під Харковом провів безоплатні заняття верхової їзди для рятувальників з прифронтових та прикордонних громад Куп’янського та Харківського районів. До іподрому запросили також дітей та дружин пожежників, щоб останні відпочили від обстрілів та провели час з родинами.
"Мабуть, Путіну не вистачало мого даху, бо свій — поїхав". Жителька Харкова — про наслідки влучання Shahed у її будинок
У приватному секторі частина російського безпілотника 30 січня влучила у дах будинку. Людмила Педіна мешкає у будинку з чоловіком близько 10 років.
За словами Людмили, будинку близько століття, дах робили з дуба, але тепер дерев’яні перекриття вигоріли.
"Я сиділа дивилася кіно. Коли тут як бахнуло! Це такий стрес був, такий шок страшенний. Я схопилася, кричу: "В нас попали!". Мабуть, щось хотів побачити той "Шахед" чи Путін хотів щось взяти у моєму будинку. Мабуть, йому не вистачає даху, а дах у нього точно поїхав", — говорить Людмила Педіна.
Сили оборони відбили сім атак РФ поблизу Синьківки — Генштаб
РФ завдала авіаудару в районі Кислівки на Харківщині, повідомили у Генштабі.
Артилерійських та мінометів обстрілів зазнали Окіп, Лук’янці, Гатище, Вовчанськ на Слобожанському напрямку та щонайменше 15 населених пунктів на Куп'янському, зокрема, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Піщане.
260 тисяч харківʼян матимуть опалення та воду у випадку відключень внаслідок атак РФ — Терехов
Про це 31 січня розповів міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Співпрацюємо з міжнародними партнерами стосовно власної генерації на ТЕЦ-4. На сьогодні, 260 тисяч харківʼян будуть із комунальними послугами, на випадок блекауту", — розказав Терехов.
Мер додав, що у процесі підготовки до опалювального сезону розбудували 31 автономну модульну котельню: "Підключили до них приблизно 40 тисяч абонентів".
Протягом опалювального сезону 2023-2024 років у Харкові один раз перезапускали опалення, містяни цього не помітили, каже Терехов.
Прогноз погоди у Харкові та області 1 лютого: дані регіонального гідрометеоцентру
- Хмарно з проясненнями;
- Без істотних опадів;
- На дорогах місцями ожеледиця;
- Вітер південно-західний, 5-10 м/с;
- Температура повітря в Харківській області: вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла;
- Температура повітря в Харкові: вночі 2-4° морозу, вдень 2-4° тепла.
Золочівську громаду обстріляли з "Граду": пошкоджені енергомережі, цвинтар і сільгосппідприємство
Об 11:00 31 січня російські окупанти вдарили з РСЗВ "Град" по селу Рясному Золочівської громади, повідомив Суспільне Харків селищний голова Золочева Віктор Коваленко.
"Попередньо, пошкоджені сім приватних будинків, господарчі споруди та складські приміщення сільгосппідприємства, місцевий цвинтар та енергомережі. Жертв немає", — розказав Коваленко.
Вибухотехніки вилучили бойову частину Shahed з подвірʼя будинку в Салтівському районі
Бойову частина безпілотника впала туди під час атаки РФ ввечері 30 січня. Її знешкодять на підривному майданчику, розповів Суспільне Харків вибухотехнік поліції Харкова Олександр Лемішка.
"Перед нами бойова частина БПЛА Shahed, вона ж "Герань-2" — російський дрон-камікадзе. Можемо бачити фрагменти підривача, також відносно цілу бойову частину масою десь 50-60 грам гексогену", — розказав Лемішка.
Комунальники прибирають наслідки влучань безпілотників по Харкову ввечері 30 січня
Щонайменше 150 вікон пошкоджені у двох багатоповерхівках у Слобідському районі, поруч з якими ввечері 30 січня влучили три безпілотники Shahed, розповів Суспільне Харків директор міського департамента ЖКГ Євген Пасенов. На місцях влучань комунальники прибирають наслідки і закривають вибиті вікна
Смертельна ДТП сталася в Харкові ввечері 30 січня
У Харкові ввечері 30 січня сталася аварія, в якій загинув 19-річний водій. Його тіло рятувальники дістали з деформованого легковика: ДТП сталася через те, що водій наїхав на бетонні блоки на дорозі, повідомили в поліції Харківщини.
22-річного пасажира шпиталізували, він у тяжкому стані: має перелами кінцівок та черепно-мозкову травму, розповів Суспільне Харків директор облцентру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта.
У Харкові довічне отримав колишній поліцейський: він передавав позиції ЗСУ брату-росіянину з ФСБ
У Харківській області вперше засудили правоохоронця до довічного ув'язнення. Вирок винесли у Дзержинському райсуді 29 січня. Чоловіка обвинувачували у передачі даних про ЗСУ та правоохоронців брату, який працює в російській ФСБ.
За даними СБУ, за отриманими координатами росіяни завдавали ударів з артилерії та бойової авіації.
Детальніше — у матеріалі.
З 1 лютого на вулиці Отакара Яроша в Харкові запрацює пологовий, раніше пошкоджений внаслідок атак РФ
У Харкові відновили стаціонар пологового будинку на вулиці Отакара Яроша. Частину ремонтних робіт профінансувала Міжнародна організація з міграції, а решту виконали за власні кошти закладу, повідомила пресслужба міської ради.
Комунальники усувають наслідки ударів по Слобідського району
Працівники "Харківблагоустрій" прибирають скло та габаритне сміття на місці влучань.
Обстріли Харківщини: дані ОВА
По Харкову ввечері 30 січня росіяни випустили шість БПЛА Shahed, зафіксовані чотири влучання. Четверо цивільних громадян поранені — три чоловіки й одна жінка, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
У Харківській області за добу під атаками РФ перебували 17 населених пунктах, серед яких Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове, Мала Вовча, Уди, Вовчанськ.
- Куп'янский район: о 10:30 КАБами поцілили по приватному підприємству в Грачівці. О 13:00 відбувся артилерійський обстріл РФ, внаслідок якого пошкоджений приватний будинок у Моначинівці;
- Харківський район: о 12:20 ракетою Х-59 вдарили по селищу Коротич. О 18:55 селище Лісне зазнало ракетного удару, ймовірно — від Іскандер-М;
- Чугуївський район: близько 13:00 у Вовчанську внаслідок мінометного удару пошкоджений приватний будинок. О 00:30 у Лимані Вовчанської громади пошкоджено приватний будинок;
- Дергачівський район: близько 16:26 ракетами С-300 вдарили по Лісному. Без руйнувань;
- Богодухівський район: близько 19:30 армія РФ з артилерії обстріляла село Івашки. В результаті девʼяти ударів пошкоджені два двоповерхові багатоквартирні будинки.
Внаслідок атак по області поранених немає, зазначив Синєгубов.
Чотири російські безпілотники вдарили по Харкову ввечері 30 січня
Ввечері 30 січня по Харкову вдарили чотири БПЛА Shahed, повідомила пресслужба облпрокуратури. Три влучили в Слобідському районі: там пошкоджені супермаркет, автомобілі, кафе, у багатоповерхівках вибиті вікна.
Один безпілотник влучив на територію приватного будинку в Салтівському районі.
За даними облпрокуратури, потерпілих четверо:
- у Слобідському районі: 85-річний чоловік та 46-річна жінка, яка отримала гостру реакцію на стрес;
- у Салтівському районі: 58-річний чоловік та його 61-річна дружина з гострою реакцією на стрес.
Їм надали медичну допомогу на місці.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 31 січня
- Авіаційних ударів протягом доби зазнала Устинівка Харківської області;
- В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп'янському напрямку відбили пʼять штурмів росіян біля Синьківки.
31 січня на Харківщині: прогноз синоптиків
- Мінлива хмарність, без опадів;
- На дорогах місцями ожеледиця;
- Вітер західний, 3-8 м/с;
- Температура повітря в Харківській області: вночі 3-8° морозу, вдень 0-5 ° тепла;
- Температура повітря в Харкові: вночі 3-5° морозу, вдень 2-4° тепла.
Трамваї №27 тимчасово змінять маршрути 31 січня
Рух трамваїв вулицею Молочною та вулицею Гольдбергівською на ділянці від вулиці Георгія Тарасенка до провулка Рибасівського в напрямку вулиці Москалівської призупинять з 9:30 до 15:30 31 січня через ремонт трамвайної колії, повідомили у міськраді з посиланням на департамент інфраструктури.
У цей час трамваї курсуватимуть за маршрутами:
- розворотне коло "Салтівське" — проспект Тракторобудівників — вулиця Героїв Праці — вулиця Академіка Павлова — проспект Героїв Харкова — майдан Конституції — майдан Павлівський — вулиця Університетська — вулиця Греківська — провулок Рибасівський — вулиця Гольдбергівська — вулиця Москалівська — розворотне коло "Новожанове".
У зворотному напрямку трамвай курсуватиму за основним маршрутом.
Тролейбус №40 тимчасово змінять маршрут 31 січня
Рух тролейбусів вулицею Дерев'янка, на ділянці від вулиці Станіслава Партали до вулиці Сумської призупинять з 10:00 до 15:00 31 січня через ремонт контактної мережі, повідомили у міськраді з посиланням на департамент інфраструктури.
У цей час тролейбуси курсуватимуть за маршрутами:
- №40 (частина 1): розворотне коло "Проспект Перемоги" — проспект Перемоги — проспект Людвіга Свободи — вулиця Ахсарова — вулиця Дерев'янка — вулиця Станіслава Партали — розворотне коло "Лікарня швидкої допомоги";
- №40 (частина 2): розворотне коло "Майдан Конституції" — вулиця Сумська — розворотне коло "Центральний парк".
Наслідки вечірнього удару РФ по Харкову 30 січня: фоторепортаж
Ввечері 30 січня Росія завдала ударів по Харкову безпілотниками Shahed. Внаслідок атаки зазнали поранень щонайменше троє людей.
Про це повідомили у поліції Харківщини.