"Мабуть, Путіну не вистачало мого даху, бо свій — поїхав". Жителька Харкова — про наслідки влучання Shahed у її будинок

У приватному секторі частина російського безпілотника 30 січня влучила у дах будинку. Людмила Педіна мешкає у будинку з чоловіком близько 10 років.

За словами Людмили, будинку близько століття, дах робили з дуба, але тепер дерев’яні перекриття вигоріли.

"Я сиділа дивилася кіно. Коли тут як бахнуло! Це такий стрес був, такий шок страшенний. Я схопилася, кричу: "В нас попали!". Мабуть, щось хотів побачити той "Шахед" чи Путін хотів щось взяти у моєму будинку. Мабуть, йому не вистачає даху, а дах у нього точно поїхав", — говорить Людмила Педіна.