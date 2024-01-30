Мультипредметний тест-2024: як складатимуть НМТ на Запоріжжі

Учасники національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2024 році складатимуть іспит з чотирьох предметів: три з них — обов'язкові, четвертий — на вибір.

Які нововведення цьогоріч чекатимуть на учасників тесту та як НМТ буде проходити у Запорізькій області — дізнавались журналісти Суспільного.

Які предмети будуть складати під час НМТ-2024

НМТ – онлайн-тест, що цьогоріч складатиметься з трьох обов'язкових блоків:

українська мова;

математика;

історія України.

Інфографіка. НМТ-2024. Фото: Український центр оцінювання якості освіти

Та одного блоку на вибір. Обрати можна буде з таких предметів:

українська література

англійська мова

іспанська мова

німецька мова

французька мова

біологія

географія

фізика

хімія

"Предмет за вибором абітурієнта є універсальним, його можна подавати на будь-яку спеціальність. У порівнянні з минулим роком додано ще два — географія і українська література. З одного боку тест стає складнішим, з іншого — тест адаптований для потреб учасників тестування. Вони можуть обрати той предмет, який для них є або найлегшим, або найулюбленішим", — повідомила директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти (РЦОЯО) Марини Горбенко-Хвастунової

Тривалість і структура мультипредметного тесту-2024

За словами Марини Горбенко-Хвастунової, серед новацій — тривалість тесту. Цьогоріч вона становить чотири години.

"Знов це випробування з одного боку з іншого боку, це час, на який абітурієнти можуть розраховувати", — зазначила освітянка.

Також змін зазнала і структура НМТ-2024. Тест матиме два блоки по 120 хвилин та перерву між ними у 20 хвилин.

"Тест буде розпочинатися модулем з української мови й математики, де наші абітурієнти зможуть розподіляти час як вони хочуть в межах двох годин відведених саме на ці предмети. Далі — перерва 20 хвилин і новий блок Історія України й предмет за вибором. У першому і другому блоках абітурієнти можуть обирати як послідовність виконання завдань і предметів, так і розподіляти час", — зазначила директорка Дніпропетровського РЦОЯО.

Марина Горбенко-Хвастунова, директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти. Фото: Дніпровська міська рада

Мова тесту

Серед новацій — переклад тесту мовами національних меншин, окрім російської.

"Тобто абітурієнти зможуть обирати мову складання. Наприклад, польську, угорську, румунську, молдовську і кримськотатарську", — повідомила освітянка.

Місце проведення НМТ-2024 на Запоріжжі

Цьогоріч, як і минулого року, в Запорізькій області планується проведення тестування в укриттях, аби повітряні тривоги не заважали працювати над тестом:

"Самі пункти тестування будуть розташовані в укриттях. Але навіть напередодні тестувань, у відкритих мережах переліки пунктів тестування не попадають. Тобто, учасники знають, куди вони підуть, їм не заборонено поділитися з одногрупниками чи однокласниками, але ми просимо не висвітлювати таку інформацію", — повідомила Марина Горбенко-Хвастунова.

Дати проведення мультипредметного тесту-2024

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України, національний мультипредметний тест відбудеться з 14 травня до 19 липня:

"Тести проходитимуть в травневі суботи, але вони будуть для випускників минулих років. Абітурієнти, які є школярами, будуть під'єднані до процесу у червні. І далі, коли закінчиться основна сесія, буде плануватися окремі дати для проведення додаткової, яка буде проходити в липні".

Суспільне Полтава

Також Марина Горбенко-Хвастунова додала, що реєстрація розпочнеться у березні:

"На сайті Українського центру оцінювання якості освіти, на сайті регіонального центру буде також активне посилання. 14 березня — це умовна дата початку, але в порядку реєстрації окремо буде вона зазначена і висвітлена і до першої декади квітня реєстрація буде проходити.

Цьогоріч, за словами директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти, очікується, що у складанні мультипредметного тесту в Запорізькій області візьмуть участь близько 9000 людей.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber