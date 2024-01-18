НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Зеленський провів наради щодо енергетики та будівництва фортифікацій
ЗеленськийЕНЕРГЕТИКАСАНКЦІЇПолітикаВійнаЕнергосистема

Зеленський провів наради щодо енергетики та будівництва фортифікацій

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Зеленський провів наради щодо енергетики та будівництва фортифікацій
Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 18 січня 2024 року. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський сьогодні 18 січня провів наради з представниками уряду щодо стану та захисту української енергосистеми та щодо будівництва фортифікаційних споруд.

Про це він повідомив під час вечірнього звернення.

"Провів сьогодні й нараду з главою нашого уряду Денисом Шмигалем. Перше – це енергетика, захист і спроможності нашої енергосистеми. Споживання зараз велике, загрози з боку ворога надзвичайно серйозні, але професійна робота і наших енергетиків, і всіх, хто відповідає за захист енергообʼєктів, дає змогу забезпечувати країну світлом і теплом", — зазначив президент.

Також Зеленський заслухав доповідь віцепрем'єр-міністра Олександра Кубракова про захист стратегічних енергообʼєктів.

"Окрема доповідь глави уряду щодо будівництва фортифікацій. Триває робота, й усім, хто залучений, моя вдячність. Результати – такі, яких потребуємо", — додав він.

Крім того, президент під час звернення закликав дипломатичних представників активізуватися, щоб партнери України реагували активніше на кожен випадок обходу санкцій з боку Росії.

"Це не просто абстрактне питання – це про те, як держава-терорист виробляє зброю, зокрема ракети. У всіх російських ракетах є десятки критично важливих компонентів, вироблених за кордоном, і багато з них – компаніями з вільного світу. Сьогодні була відповідна доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка. Чіткі факти. Тож блокувати шляхи обходу Росією санкцій – це буквально блокувати терор", — зазначив він.

Топ дня
Зеленський закликав до повної дії санкцій, Росія хоче витіснити бійців ЗСУ з Куп'янського лісу. 695 день війни. Онлайн
Зеленський закликав до повної дії санкцій, Росія хоче витіснити бійців ЗСУ з Куп'янського лісу. 695 день війни. Онлайн Оновлюється
Справа Гринкевича: трьом фігурантам суд обирає запобіжні заходи
Справа Гринкевича: трьом фігурантам суд обирає запобіжні заходи Оновлюється
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
Зеленський і Макрон
Зеленський обговорив із Макроном оборонні потреби України
Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував ситуацію із Bihus.Info: Будь-який тиск на журналістів неприпустимий
Лі Цян
Прем'єр-міністр Китаю не став зустрічатися із Зеленським у Давосі — Politico
Зеленський — про постачання Північною Кореєю ракет до РФ: &quot;Це вже &quot;червоні лінії&quot;
Зеленський — про постачання Північною Кореєю ракет до РФ: "Це вже "червоні лінії"
На початок