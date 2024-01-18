Зеленський провів наради щодо енергетики та будівництва фортифікацій

Президент України Володимир Зеленський сьогодні 18 січня провів наради з представниками уряду щодо стану та захисту української енергосистеми та щодо будівництва фортифікаційних споруд.

Про це він повідомив під час вечірнього звернення.

"Провів сьогодні й нараду з главою нашого уряду Денисом Шмигалем. Перше – це енергетика, захист і спроможності нашої енергосистеми. Споживання зараз велике, загрози з боку ворога надзвичайно серйозні, але професійна робота і наших енергетиків, і всіх, хто відповідає за захист енергообʼєктів, дає змогу забезпечувати країну світлом і теплом", — зазначив президент.

Також Зеленський заслухав доповідь віцепрем'єр-міністра Олександра Кубракова про захист стратегічних енергообʼєктів.

"Окрема доповідь глави уряду щодо будівництва фортифікацій. Триває робота, й усім, хто залучений, моя вдячність. Результати – такі, яких потребуємо", — додав він.

Крім того, президент під час звернення закликав дипломатичних представників активізуватися, щоб партнери України реагували активніше на кожен випадок обходу санкцій з боку Росії.

"Це не просто абстрактне питання – це про те, як держава-терорист виробляє зброю, зокрема ракети. У всіх російських ракетах є десятки критично важливих компонентів, вироблених за кордоном, і багато з них – компаніями з вільного світу. Сьогодні була відповідна доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка. Чіткі факти. Тож блокувати шляхи обходу Росією санкцій – це буквально блокувати терор", — зазначив він.