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Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
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Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела

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Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Ілюстративне фото з сайту ГУР

Хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, мають відношення до СБУ, "зламали" російське держпідприємство, що будує військові об'єкти по всій території РФ.

Про це повідомили джерела Суспільного.

"Українські кібервоїни викачали понад 1,2 ТБ даних "Головного військово-будівельного управління по спецоб'єктах", — вказали співрозмовники.

Водночас зазначили, що мовиться про понад 500 паспортів військових об'єктів міністерства оборони Росії:

  • арсенали озброєння;
  • майданчики зенітно-ракетних комплексів;
  • штаби і казарми, зокрема ті, що розташовані на тимчасово окупованих територіях України;
  • інша технічно-проєктна документація.

"Хакери також "знесли" 7 серверів та зашифрували понад 150 комп'ютерів співробітників установи. Фактично російські спецбудівники залишились без усього масиву даних та резервних копій інформації. Тепер будувати нові об'єкти доведеться по пам'яті", — додали джерела.

9 січня стало відомо, що хакери з Blackjack "зламали" московський інтернет-провайдер "М9ком" і "позносили" його сервери.

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