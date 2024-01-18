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В Охтирці поховали солдата Павла Храмцова
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В Охтирці поховали солдата Павла Храмцова

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В Охтирці на Сумщині провели в останню путь солдата Павла Храмцова. Він помер 10 січня від поранень, отриманих на бойових позиціях. Поховали захисника на охтирській Алеї Слави.

В Охтирці поховали солдата Павла Храмцова. Він служив водієм артилерійського дивізіону, помер 10 січня в лікарні Дніпра від поранень, отриманих на бойових позиціях.

В Охтирці поховали солдата Павла Храмцова
Фото: Суспільне Суми

Денис Трибрат, побратим:

Ми служили з ним. Він завжди був поруч, допомагав, був дуже турботливий, позитивний, добрий. Особливо для мене він був наставником і вчителем. Він назавжди залишиться в наших серцях, справжнім героєм, людиною з великої букви.
В Охтирці поховали солдата Павла Храмцова
Відзнака Павлу Храмцову "За оборону України" від Президента України. Фото: Суспільне Суми

Фото: Суспільне Суми
Завжди виручав нас, ми йому допомагали. Недавно дома був, буквально місяць назад у відпустці – і вже не стало його. На цей час залишилася одна мати і племінниця. Всі інші його родичі вже загинули. І сестра в нього була, і батько – теж був військовий.
Руслан Клепка, родич

В Охтирці поховали солдата Павла Храмцова
Фото: Суспільне Суми

Фото: Суспільне Суми
Ми з 7 по 9 клас навчалися разом. Він був доброзичливою, ввічливою людиною. Про нього тільки кращі спогади.
Альона Бакланова, однокласниця

Павлу Храмцову було 38 років. Відспівали захисника у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Від церкви до кладовища воїна проводжали пішки. Поховали Павла Храмцова на Алеї Слави міста Охтирка.

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