В Охтирці на Сумщині провели в останню путь солдата Павла Храмцова. Він помер 10 січня від поранень, отриманих на бойових позиціях. Поховали захисника на охтирській Алеї Слави.
В Охтирці поховали солдата Павла Храмцова. Він служив водієм артилерійського дивізіону, помер 10 січня в лікарні Дніпра від поранень, отриманих на бойових позиціях.
Фото: Суспільне Суми
Денис Трибрат, побратим:
Ми служили з ним. Він завжди був поруч, допомагав, був дуже турботливий, позитивний, добрий. Особливо для мене він був наставником і вчителем. Він назавжди залишиться в наших серцях, справжнім героєм, людиною з великої букви.
Відзнака Павлу Храмцову "За оборону України" від Президента України. Фото: Суспільне Суми
Фото: Суспільне Суми
Фото: Суспільне Суми
Фото: Суспільне Суми
Павлу Храмцову було 38 років. Відспівали захисника у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Від церкви до кладовища воїна проводжали пішки. Поховали Павла Храмцова на Алеї Слави міста Охтирка.
Читайте Суспільне у Telegram
Долучайтесь до нашої спільноти у Viber
Підписуйтеся на наш Instagram