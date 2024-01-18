В Охтирці поховали солдата Павла Храмцова

Фото: Суспільне Суми

Завжди виручав нас, ми йому допомагали. Недавно дома був, буквально місяць назад у відпустці – і вже не стало його. На цей час залишилася одна мати і племінниця. Всі інші його родичі вже загинули. І сестра в нього була, і батько – теж був військовий.