У річці Стир в Луцьку продовжують пошуки зниклого 21-річного чоловіка

В обласному центрі Волині продовжили пошук 21-річного чоловіка, який пропав ще 2 січня. 18 січня водолази обстежили дно річки Стир та її акваторію.

Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій в області, пошукові роботи тривали з 10:00 до 15:20 на річці Стир від вулиці Зарічної в Луцьку до села Жидичин Луцького району.

Водолази обстежили на човні близько 260 тисяч метрів квадратних акваторії та 11 кілометрів прибережної зони, а також оглянули понад тисячу метрів квадратних дна ріки.

Водолази занурюються в річку для пошуку чоловіка. Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій у Волинській області

Тіло зниклого не знайшли, зазначили в ДСНС. Роботи з пошуку лучанина продовжать наступного тижня.

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