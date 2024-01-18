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На Чернігівщині попрощалися з солдатом Владиславом Бровком, що загинув на Донеччині
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На Чернігівщині попрощалися з солдатом Владиславом Бровком, що загинув на Донеччині

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На Чернігівщині попрощалися з солдатом Владиславом Бровком, що загинув на Донеччині
ФОТО: Суспільне Чернігів

На Чернігівщині попрощалися з солдатом Владиславом Бровком, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Про це повідомляє Чернігівський обласний ТЦК та СП.

Солдат Владислав Бровко народився 1 січня 1975 року в Носівці на Чернігівщині. Спочатку навчався у місцевій загальноосвітній школі №5, з часом перевівся до міської ЗОШ №1. Навчання продовжив у фаховому музичному закладі Ніжина, де вивчався грі на баяні. Після навчання продовжив проживати у Носівці, довгий час працював на місцевій меблевій фабриці.

На Чернігівщині попрощалися з солдатом Владиславом Бровком, що загинув на Донеччині
Прощання з військовим. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

У серпні 2023 року вирішив долучитися до оборонців України. Служив у складі одного з підрозділів військової частини А4773 на посаді номера обслуги механізованого батальйону.

На Чернігівщині попрощалися з солдатом Владиславом Бровком, що загинув на Донеччині
Прощання з військовим. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Загинув 9 січня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Попрощалися та поховали військового на кладовищі у Носівці.

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