На Чернігівщині попрощалися з солдатом Владиславом Бровком, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Про це повідомляє Чернігівський обласний ТЦК та СП.

Солдат Владислав Бровко народився 1 січня 1975 року в Носівці на Чернігівщині. Спочатку навчався у місцевій загальноосвітній школі №5, з часом перевівся до міської ЗОШ №1. Навчання продовжив у фаховому музичному закладі Ніжина, де вивчався грі на баяні. Після навчання продовжив проживати у Носівці, довгий час працював на місцевій меблевій фабриці.

Прощання з військовим. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

У серпні 2023 року вирішив долучитися до оборонців України. Служив у складі одного з підрозділів військової частини А4773 на посаді номера обслуги механізованого батальйону.

Прощання з військовим. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Загинув 9 січня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Попрощалися та поховали військового на кладовищі у Носівці.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.