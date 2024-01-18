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У декількох містах Криму зникло світло: де зафіксовано "блекаут"
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У декількох містах Криму зникло світло: де зафіксовано "блекаут"

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Електроенергія, світло
Електроенергія. Ілюстративне фото: Freepik

У четвер, 18 січня, без електроенергії залишилися жителі одразу декількох міст та селищ тимчасово окупованого Криму. Також спостерігаються проблеми з мобільним зв'язком. Окупаційна влада називає причиною цього "блекауту" аварійне вимкнення обладнання на Балаклавській ТЕС.

Як повідомили місцеві жителі Суспільному Крим, зникло світло та є проблеми з мобільним зв'язком у селищі Роздольне на південному заході півострова.

UPD: Міноборони РФ заявило, що закриття запірного клапана та припинення подачі газу через спрацювання захисту стало причиною відключень двох блоків Балаклавської ТЕС. Наразі електропостачання всіх споживачів відновлено.

За інформацією від Севенерго, яку оприлюднив "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, електропостачання у місті відновлено.

Керченський район Криму теж залишається без світла. У Яни Капу (колишній Красноперекопськ) деякий час його не було, але нещодавно ввімкнули.

Також на відсутність електроенергії скаржаться у місцевих пабліках та на офіційних сторінках у соцмережах окупаційного підприємства "Крымэнерго" мешканці Сак, Керчі, Севастополя, Сімферополя, Феодосії та Джанкоя.

Жителі Феодосії, Керчі та Сак скаржаться на відсутність світла на сторінці "Крымэнерго"
Жителі Феодосії, Керчі та Сак скаржаться на відсутність світла на сторінці "Крымэнерго". Фото: скріншот із забороненої в Україні соцмережі "VK" на сторінці "Крымэнерго"

Як заявив на своєму каналі у Telegram окупаційний глава Сак Олександр Овдієнко, за межами міста сталася аварія на лінії електропередач.

"Велика частина міста без світла. Аварія на лінії за межами міста. Аварійні бригади РЕМ приступили до аварійно-відновлювальних робіт. Більш детальна інформація буде надана пізніше", — написав він.

Крім того, Овдієнко додав, що усі насосні окупаційного підприємства "Вода Криму", які зупинилися внаслідок знеструмлення мереж, найближчим часом, поетапно перейдуть на резервні джерела живлення та відновлять водопостачання.

У свою чергу, "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив у Telegram, що за попередньою інформацією, о 18:05 сталося помилкове спрацьовування газового обладнання на Балаклавській ТЕС, це спричинило відключення двох енергоблоків.

"Відключено споживачів: Балаклава, б. Козача, б. Очеретяна, Фіолент, центральна частина міста, вул. Леніна, вул. Б. Морська. Усі оперативні бригади працюють на місці. Протягом години енергопостачання буде відновлено", — зазначив він.

Ту саму інформацію підтвердив й окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов.

"Унаслідок аварійного вимкнення обладнання на Балаклавській ТЕС частина Республіки Крим виявилася знеструмленою. Роботи з відновлення подачі електроенергії вже розпочато", — написав він.

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