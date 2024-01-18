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На Сумщині та Полтавщині триває набір на другу хвилю програми UPSHIFT для підлітків і молоді: як долучитися
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На Сумщині та Полтавщині триває набір на другу хвилю програми UPSHIFT для підлітків і молоді: як долучитися

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Сумська область, учасники програми UPSHIFT
Учасники програми UPSHIFT. Фото: Center for Euroinitiatives

На Сумщині та Полтавщині триває набір на другу хвилю програми UPSHIFTПрограма Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), яка реалізується у понад 40 країнах., що спрямована на створення інноваційних проєктів підлітками та молоддю. Охочі можуть подати свої заявки до 28 січня. В чому полягає програма та як долучитися до відбору – детальніше Суспільному розповіла програмна координаторка UPSHIFT у Сумській області Юлія Єлфімова.

Для участі у програмі необхідно зібрати команду від трьох до п'яти учасників віком від 14 до 24 років. Разом команда визначає суспільно-важливу проблему, яку хоче вирішити.

Подати заявку можна за посиланням до 28 січня.

Наразі триває перша хвиля програми UPSHIFT в якій беруть участь 10 команд з Сумщини та 10 з Полтавщини.

"Теми проєктів, над якими зараз працюють команди: підвищення обізнаності молоді про свої права, створення безпечного спортивного майданчику у селі, створення безпечного простору для молоді навчання та спілкування, підвищення обізнаності про потреби людей з інвалідністю та включення їх у суспільство, протидія насильцької поведінки серед молодих людей, підвищення обізнаності молоді щодо пошуку якісної інформації щодо сексуальної освіти, надання першої домедичної допомоги, подолання гендерних стереотипів серед молодих людей, участь шкільної молоді у прийнятті рішень щодо їх шкільного життя, підвищення соціалізації серед молодих людей", - зазначила Юлія Єлфімова.

У Сумській та Полтавській областях програма реалізується вперше з листопада 2023 року. Загалом друга хвиля програми триватиме до чотирьох місяців.

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