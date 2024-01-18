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Міноборони під'єднали до Єдиного порталу викривачів: що це означає
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Міноборони під'єднали до Єдиного порталу викривачів: що це означає

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Міноборони під'єднали до Єдиного порталу викривачів: що це означає
Фото: Міноборони

Міністерство оборони під'єднали до Єдиного порталу викривачів та додали до відповідного переліку державних органів на спеціальному порталі Нацагентства з питань запобігання корупції.

Про це поінформували у пресслужбі відомства.

"Відтепер кожен, кому відомо про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень у Міноборони, може подати повідомлення викривача корупції (зокрема анонімне)", — мовиться у заяві.

Як зазначається, за допомогою цієї захищеної системи можна:

  • контролювати стан і результати розгляду повідомлення;
  • отримати дані про статус викривача.

"Портал гарантує дотримання умов анонімності та конфіденційності, надійний захист персональних даних", — запевнили у МО.

Окрім цього, в пресслужбі додали, що також повідомити про можливі факти корупції можна через спеціальну телефонну лінію міністерства (+38 044 271 39 86), електронну пошту ([email protected]) або офіційний сайт.

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