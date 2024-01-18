Міноборони під'єднали до Єдиного порталу викривачів: що це означає

Міністерство оборони під'єднали до Єдиного порталу викривачів та додали до відповідного переліку державних органів на спеціальному порталі Нацагентства з питань запобігання корупції.
Про це поінформували у пресслужбі відомства.
"Відтепер кожен, кому відомо про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень у Міноборони, може подати повідомлення викривача корупції (зокрема анонімне)", — мовиться у заяві.
Як зазначається, за допомогою цієї захищеної системи можна:
- контролювати стан і результати розгляду повідомлення;
- отримати дані про статус викривача.
"Портал гарантує дотримання умов анонімності та конфіденційності, надійний захист персональних даних", — запевнили у МО.
Окрім цього, в пресслужбі додали, що також повідомити про можливі факти корупції можна через спеціальну телефонну лінію міністерства (+38 044 271 39 86), електронну пошту ([email protected]) або офіційний сайт.
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