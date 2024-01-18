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"Кепку та кросівки теж треба": історії тих, хто звертається в банк одягу у Луцьку
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"Кепку та кросівки теж треба": історії тих, хто звертається в банк одягу у Луцьку

Ексклюзивно
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У Луцьку при районній організації Червоного Хреста працює банк одягу. Щодня туди за речами, взуттям та сумками звертаються десятки людей. Зараз більшість з них — це переселенці.

"30 кілометрів від Курахового і Мар’їнки"

В банк одягу звернувся Олександр Істомін. Він переселенець із Донецької області. Майже два роки тому переїхав на Волинь із міста Українськ. Там до 2010 року чоловік працював шахтарем, поки не отримав інвалідність.

Коли почалася повномасштабна війна разом із дружиною мусив виїздити, бо місто постійно потерпало від ворожих обстрілів.

"Українськце 30 кілометрів десь від Курахового і від Мар’їнки десь 30. У нас там обстановка погана. Наших друзів — батька, сина і онука одним пострілом вбило", — розповів Олександр.
Банк одягу у Луцьку
Олександр Істомін приміряє кепку. Суспільне Луцьк

Чоловік додає: тікаючи від обстрілів взяли із собою лише найважливіше. У банку одягу Олександр підібрав собі головний убір і взуття.

"Кепку та кросівки теж треба, бо багато речей довелося залишити в Українську", — говорить переселенець.

"Вудки залишилися в Донецькій області"

В районній організації Червоного Хреста подружжю переселенців передали набір посуду від іноземних донорів. Також запропонували підібрати Олександру одяг. Зі слів дружини, коли виїздили із дому під час чергового обстрілу, то зібрали лише найцінніші речі. Тому потреба у повсякденному одязі є.

"Кепку та кросівки теж треба": історії тих, хто звертається в банк одягу у Луцьку
Олександр Істомін підбирає взуття в банку одягу. Фото: Суспільне Луцьк

Олександр серед речей знайшов собі штани, безрукавку, кепку та кросівки. Як пожартував переселенець: в такому образі можна їхати на риболовлю.

"Шкода, що удочки залишилися в Донецькій області", — пожартував Олександр Істомін і подякував за одяг та взуття.

Як працює банк одягу у Луцьку

Зі слів волонтерки Світлани Власюк, яка координує роботу банку одягу, щодня до них приходять десятки людей. Під час повномасштабної війни основні відвідувачі – це переселенці.

"Ми стараємся розложити і посортувати одяг так, щоб люди могли швидше зорієнтуватися і щоб швидше ми могли більше людей обслужити", — розповіла волонтерка.

Також тут є можливість відремонтувати чи підшити речі. Вживаний одяг можна обробити у паровій машині, яку придбали нещодавно.

Банк одягу у Луцьку
Світлана Власюк допомагає обрати одяг. Суспільне Луцьк
"Можна обробити одяг у режимі срібло. На 40 хвилин і вже не відчувається того запаху", — розповіла Світлана.

Зі слів голови районної організації Червоного Хреста Валентини Пахольчук, за час повномасштабної війни від іноземних донорів вони отримали понад тисячу продуктових наборів, які розподіляють між переселенцями та жителями Луцького району, які опинилися в складних життєвих обставинах.

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