11-го та 12-го січня російські військові обстріляли село Ямне, Великописарівської громади. За повідомленням обласної адміністрації, внаслідок артилерійських обстрілів пошкоджені понад 10 приватних домоволодінь, школа та будинок культури. Нині місцеві жителі оговтуються після російської атаки і як можуть ремонтують свої будинки. З ними спілкувались кореспонденти Суспільного.

Фото: Суспільне Суми

Житель села Ямне Великописарівської громади Сергій Копійка розповідає про перші секунди після російського обстрілу села 11 січня.

Фото: Суспільне Суми Чую, шум йде свист. І оце, де яма, на цей час, тут стояв сарай. Здається він був 13 метрів.

Фото: Суспільне Суми

В момент влучання снаряда, теща Сергія Копійки була всередині будинку.

Фото: Суспільне Суми Я підбіг та трохи туди далі, там теща стояла, вона стояла в ночнушці. Потім вона: “Сергій, мені холодно”, а тоді наче 18 градусів мороз був. Вона там стояла на тих дверях і там була якраз її кровать і вона залишилась ціла.

Фото: Суспільне Суми

Внаслідок обстрілу в господарських будівлях виникла пожежа. Чоловік намагався самотужки її загасити, паралельно викликавши пожежників і швидку допомогу. Пожежу загасили, згадує чоловік, його та тещу оглянули медики.

Вона вижила, не знаю як. На ній жодної царапинки не було, лише переляк був.

Ще одне влучання російського снаряда було посеред вулиці. Тепер там вирва. Вибуховою хвилею та уламками були пошкоджені домоволодіння по обидві сторони вулиці. Господар одного з них, Петро Даниленко тоді з дружиною вже спали.

Фото: Суспільне Суми

Воно як жахнуло! І все на мене все попадало, я тоді кричу: де ти є? Ну вона обізвалась. Але ж, воно поночі, світла немає. Двері всі вирвало, вікна теж усі. А дружину хвилею кинуло об стінку ось так: од одної до іншої стінки вона долетіла, головою вдарилась і вдарило її в лоб трохи.

Нині за допомогою внука, чоловік намагається ремонтувати будинок.

Фото: Суспільне Суми

Жити ж якось треба. Із старої хати збереглося четверо вікон у мене, їх і поставили. А тут позабивали.

Попри все, виїжджати у безпечне місце з родиною чоловік говорить, не збирається

Куди ж поїдеш, як тут усе нажите? Я тут прожив 74 роки… куди ж ти підеш?

Пані Олена Кончакова в той вечір лягла спати не в хаті, а в кухні, бо там каже, було тепліше. В іншому випадку не знає, чи вижила б.

Фото: Суспільне Суми Я лежала на кроваті в кухні. А далі вогонь, все. Двері викинуло. Я навіть і не побачила що в хаті відбулося. На другий день сусід прибіг та каже: а Ви знаєте, що у Вас вікон немає? Кажу: ні

Такий має вигляд будинок пані Олени у селі Ямне.

Будинок пані Олени у селі Ямне на Сумщині Фото: Суспільне Суми Будинок пані Олени у селі Ямне на Сумщині Фото: Суспільне Суми

Усього в Ямному внаслідок російського обстрілу 11 та 12 січня пошкоджено понад 10 домоволодінь. Найбільша вирва від російського снаряду в центрі села.

Яма в центрі села Ямне на Сумщині. Фото: Суспільне Суми

Фото: Суспільне Суми Оце така получилась яма, десь 10 на 10 і глибиною, мабуть, до трьох метрів. У школі, повибивало майже всі вікна У будинку культури також. Що могли, щоб мороз не заходив. Система опалення в школі вийшла з ладу, тому що морози були понад 20 градусів”

Після обстрілів села, родини з дітьми тимчасово виїхали. На питання, чи часто обстрілюють село, чоловік відповідає:

До цього майже не було. А це, не знаю, що ми тут такого зробили. Наче ж і військових об’єктів ніяких, мирні всі люди, школа, будинок культури, садочок.

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