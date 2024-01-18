11-го та 12-го січня російські військові обстріляли село Ямне, Великописарівської громади. За повідомленням обласної адміністрації, внаслідок артилерійських обстрілів пошкоджені понад 10 приватних домоволодінь, школа та будинок культури. Нині місцеві жителі оговтуються після російської атаки і як можуть ремонтують свої будинки. З ними спілкувались кореспонденти Суспільного.
Житель села Ямне Великописарівської громади Сергій Копійка розповідає про перші секунди після російського обстрілу села 11 січня.
В момент влучання снаряда, теща Сергія Копійки була всередині будинку.
Внаслідок обстрілу в господарських будівлях виникла пожежа. Чоловік намагався самотужки її загасити, паралельно викликавши пожежників і швидку допомогу. Пожежу загасили, згадує чоловік, його та тещу оглянули медики.
Вона вижила, не знаю як. На ній жодної царапинки не було, лише переляк був.
Ще одне влучання російського снаряда було посеред вулиці. Тепер там вирва. Вибуховою хвилею та уламками були пошкоджені домоволодіння по обидві сторони вулиці. Господар одного з них, Петро Даниленко тоді з дружиною вже спали.
Воно як жахнуло! І все на мене все попадало, я тоді кричу: де ти є? Ну вона обізвалась. Але ж, воно поночі, світла немає. Двері всі вирвало, вікна теж усі. А дружину хвилею кинуло об стінку ось так: од одної до іншої стінки вона долетіла, головою вдарилась і вдарило її в лоб трохи.
Нині за допомогою внука, чоловік намагається ремонтувати будинок.
Жити ж якось треба. Із старої хати збереглося четверо вікон у мене, їх і поставили. А тут позабивали.
Попри все, виїжджати у безпечне місце з родиною чоловік говорить, не збирається
Куди ж поїдеш, як тут усе нажите? Я тут прожив 74 роки… куди ж ти підеш?
Пані Олена Кончакова в той вечір лягла спати не в хаті, а в кухні, бо там каже, було тепліше. В іншому випадку не знає, чи вижила б.
Такий має вигляд будинок пані Олени у селі Ямне.
Усього в Ямному внаслідок російського обстрілу 11 та 12 січня пошкоджено понад 10 домоволодінь. Найбільша вирва від російського снаряду в центрі села.
Після обстрілів села, родини з дітьми тимчасово виїхали. На питання, чи часто обстрілюють село, чоловік відповідає:
До цього майже не було. А це, не знаю, що ми тут такого зробили. Наче ж і військових об’єктів ніяких, мирні всі люди, школа, будинок культури, садочок.
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