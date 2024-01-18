В місті Овруч на Житомирщині 18 січня офіційно запрацював мобільний реабілітаційний модуль. Медики Овруцької лікарні проводитимуть там безоплатні заняття з фізичної та психологічної реабілітації військових і цивільних, які постраждали внаслідок російської агресії.

Про це Суспільному розповів завідувач відділення реабілітації Овруцької лікарні Валентин Лютко.

За його словами, в реабілітаційному центрі працюють лікарі з відділення реабілітації: психолог, фізіотерапевти, реабілітологи, за потреби залучають інших фахівців. Із одним відвідувачем займаються упродовж години. В приміщенні встановили спеціальне обладнання для фізичної реабілітації.

"Бруси з перешкодами — для відновлення ходи. Шведська стінка та дошка для спини розраховані на роботу з пластичністю та деяким дисбалансом м’язів, наслідками того, що наші військові носять бронежилети і у них розвиваються артрози, остеохондрози. Крім того, є велотренажер та бігова доріжка, які розраховані на кардіореспіраторну реабілітацію", — сказав Валентин Лютко.

Завідувач відділення реабілітації Овруцької лікарні Валентин Лютко. Житомирщина, 18 січня 2024 року. Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

Реабілітаційний центр створили за участі благодійних фондів, громадських організацій та компаній. Це перший в Україні подібний центр, сказав співзасновник благодійного фонду "Майнді" Тарас Єрмаков. З його слів, організатори проєкту хочуть створити такі ж центри у різних регіонах України.

"Простір досить функціональний, — розповів Тарас Єрмаков. — Тут є повністю все необхідне реабілітаційне обладнання. Простір повністю інклюзивний, для людей з особливими потребами передбачені всі умови: пандус, можливість відвідати санвузол інклюзивний — це все передбачено".

Співзасновник благодійного фонду "Майнді" Тарас Єрмаков. Овруч, Житомирщина, 18 січня 2024 року. Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

Військовослужбовець Олександр проходив службу на Херсонщині. Там отримав контузію та захворювання хребта. Нині чоловік повернувся до Овруча, звідки він родом, та проходить реабілітацію в модульному центрі.

"Займаюся вправами на ту частину тіла, яка має проблеми. Третій день тут знаходжусь — допомагає трохи, стає легше", — розповів військовослужбовець Олександр.

Військовослужбовець Олександр, Овруч, Житомирщина, 18 січня 2024 року. Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

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