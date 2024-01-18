18 січня у селі Старий Бобрик Житомирського району зранку сталася ДТП — в аварію потрапили дві автівки, за кермом однієї з них був голова Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой.
Інформацію про це в коментарі Суспільному підтвердив сам Олег Рябой.
За його словами, ДТП трапилася зранку поблизу селища Нова Борова.
"ДТП сталася сьогодні вранці. Водій іншого автомобіля не помітив мене і виїхав на зустрічну смугу, порушивши правила дорожнього руху — відрізок був надто короткий, метрів 30, і уникнути зіткнення з авто у мене просто не було можливості. Водій вибіг переляканий, вибачався, що не побачив мене. Але для мене головне, що всі живі і неушкоджені. Механічних пошкоджень зазнали обидві автівки. Оскільки водій автівки — звичайний роботяга, людина проста, тому ми з ним вирішили питання, оформивши Європротокол, будемо працювати зі страховими компаніями", — сказав Олег Рябой.
У коментарі Суспільному речниця поліції Житомирщини Вікторія Дубовик сказала, що на місце виїздила поліція.
"ДТП трапилася близько о пів на десяту ранку 18 січня за участі 32-річного водія Volkswagen Transporter та 51-річного водія Jeep Cherokee. Без потерпілих. Коли приїхала поліція, обидва водії вже домовилися і розійшлися миром, оформивши Європротокол. Єдине що — поліція допомогла витягнути одну з автівок, яка трохи з'їхала в кювет, і забезпечили охорону порядку на місці. Автівки отримали механічні ушкодження", — сказала Вікторія Дубовик.
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