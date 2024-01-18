На прикордонні Чернігівщини голови Корюківської, Городнянської, Сновської, Новгород-Сіверської та Семенівської громад підписали договір про співпрацю, який передбачає створення спільного комунального підприємства у співпраці з міжнародними партнерами.

Про це Суспільному розповів голова Корюківської громади Ратан Ахмедов.

За його словами, офіційними засновниками підприємства будуть громади, а міжнародні партнери допомагатимуть консультаціями та наповненням підприємства технікою.

Хто фінансуватиме підприємство

"Починалося все з того, що ми декілька ще років до повномасштабного вторгнення об'єднувалися в одному з проєктів щодо організації перевезень. Це тоді "U-LEAD з Європою" інституційно нам допомагав. Пройшов якийсь час, коронавірус, потім повномасштабна війна. Зараз ми повернулися до цього, об'єднали ці громади, ті, що мають кордони з Росією. Поки що це певні консультації, інституційні якісь речі, але у нас є напрацювання, що програма "U-LEAD з Європою" долучиться до наповнення підприємства, зокрема технікою", — каже Ахмедов.

На питання журналіста про джерела фінансування цього підприємства, голова Корюківської громади відповів, що воно само має заробляти на свої видатки.

"Зрозуміло, що на створення, становлення, ми якусь дотацію першу підприємству зробимо. Наскільки ми домовились, то через те, що це будуть спеціалісти з Корюківки реєструвати підприємство, отримувати дозволи, і все, що передбачено чинним законодавством, то і витрати перші будуть з корюківського бюджету. Це невеликі видатки, це не буде повна ставка, тобто це буде сумісництво в якихось інших підприємствах. Після того, як ми зрозуміємо, яке там наповнення буде, питання калькуляції, підприємство має працювати й заробляти. Хоча б поточне утримання, ми не говоримо про інвестиційні втрати, які будуть в тому числі й коштом донорів".

Спеціалізація підприємства

За словами Ахмедова, підприємство буде спеціалізуватись на перевезеннях, евакуації, ремонті та утриманні доріг, а також допомозі з ліквідацією наслідків російських обстрілів.

"У першу чергу, що пов'язано з кордоном, це питання евакуації населення, питання реагування на обстріли, тобто матеріальний резерв, плівка і все те, що підприємство може акумулювати на собі, оперативно його доставляти в потрібну громаду. Перші домовленості, це те що, все-таки перевезення в нас буде, віддалені села отримають сполучення. Воно не буде щоденне, але вони отримають сполучення. Німецький уряд та програма "U-LEAD з Європою" обіцяє нам, що для цього буде техніка, що буде здатна надавати ці послуги".

"Ще у нас щорічно йде утримання доріг, інколи робимо ремонт, це також потребує певного обладнання, що допоможе нам це робити. Також у кожного є видатки утримання каналізаційних мереж. Винаймаємо автомобілі, наприклад останні приїздили з Дніпра. Це дуже дороговартісне обладнання, яке нам в Корюківку окремо не потрібно, як і в інші громади. А от якщо взяти для всіх, то воно б фактично в сезон було б і зайняте. Те саме стосується важкого бульдозера, який допомагає робити та регулювати сміттєзвалище. У нас він залучений місяць, в Новгороді-Сіверському місяць, в Семенівці місяць. То заради одного місяця на рік не потрібно купувати окремо важку техніку. Але якщо скласти п'ять громад, то це вже буде майже сезон зайнятий".

Економія грошей та робота інших підприємств

Зі слів Ратана Ахмедова, нове комунальне підприємство дозволить економити гроші з місцевих бюджетів громад.

"Звісно буде економія, бо кожен бюджет не буде купувати щось окремо, а робитимуть це всі разом. Все буде як мінімум у п'ять разів дешевше, ніж раніше, бо всі громади на паритетних засадах. Це щодо інвестиційної складової. Що стосується утримання та поточних видатків, то ми замовляли прочистку каналізаційних колекторів, і цей автомобіль їхав з Дніпра до Корюківки й транспортні витрати ми ж теж оплачували, вони входять у вартість найму. Тому економити будемо як мінімум на одиниці техніки, яка буде на місці, і не треба буде витрачати гроші на транспортні витрати".

Також на питання журналіста, чи може створення нового підприємства призвести до ліквідації інших комунальних підприємств у громадах, Ахмедов сказав так:

"Цей процес динамічний. Ми подивимось як воно буде працювати. Якщо це підприємство стане краще виконувати ті завдання, які зараз виконують інші, то закриття чи переформатування його — це нормальний процес. Ефективність — це перше, чого ми маємо досягати в цих умовах, коли бюджети стали меншими".

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.