Польща продовжила тимчасовий захист для українців

Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2025 рік.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

28 вересня Рада Європейського союзу продовжила термін дії механізму тимчасового захисту для українців, які рятуються від війни, до березня 2025 року.

Станом на кінець жовтня 2023 року тимчасовий притулок у Європейському Союзі отримали 4,24 млн біженців з України.

Понад 8 мільйонів українців стали біженцями

Як свідчать дані ООН станом на 23 травня, понад 8,25 мільйона українців стали біженцями від початку повномасштабного вторгнення Росії.

В Організації поінформували, що понад 5,14 мільйона з українських біженців подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента в сусідніх західноєвропейських країнах.