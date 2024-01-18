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У Вінниці розгорнули прапор Національного олімпійського комітету
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У Вінниці розгорнули прапор Національного олімпійського комітету

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У Вінниці розгорнули прапор Національного олімпійського комітету
Фото: Суспільне Вінниця

У Вінниці розгорнули прапор Національного олімпійського комітету та державний прапор на честь IV зимових Юнацьких Олімпійських ігор-2024. Стяг підіймав учасник літніх Олімпійських ігор 2016 року Денис Солоненко.

Захід відбувся на площі спорткомплексу "Аква-він".

"Я віддав 20 років спорту і готовий ще раз їх повторити, аби знову потрапити на олімпійські ігри. Побував там — це така атмосфера. Це найкраще для спортсмена. Це найбільша планка. Емоції не передати. Це варте тої праці", — пояснив Денис Солоненко.

Серед учасників заходу і відвідувачі спортивних секцій міста. 13-річний Ілля Городник 7 років займається хокеєм на льоду. За його словами, такі заходи заохочують посилено тренуватися, щоб теж потрапити на Олімпійські ігри.

"Я мрію туди потрапити. Намагаюся, тренуюся кожного дня. Це дуже знакова подія для усіх спортсменів", — розповів спортсмен Ілля Городник.

У Вінниці розгорнули прапор Національного олімпійського комітету
Фото: Суспільне Вінниця

Спортсмени з Вінниччини участь у IV зимових Юнацьких Олімпійських іграх не беруть. Стяг розгорнули для підтримки збірної України.

"Наша Олімпійська молодіжна збірна уже поїхала. І на їхню підтримку ми підіймаємо стяг, що ми віримо у них. Підтримуємо їх. Вінничан, на жаль немає, бо у нас не дуже сильно розвинені спортивні секції, саме зимові. Але надіємося, що це зміниться", пояснив виконавчий директор Відділення Національного олімпійського комітету в області Сергій Пліхта.

У Вінниці розгорнули прапор Національного олімпійського комітету
Фото: Суспільне Вінниця

Змагання стартують з 19 січня по 1 лютого 2024 року у Канвондо (Республіка Корея).

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